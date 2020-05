Son profesores de jardines, escuelas y centros educativos municipales. Partidos políticos, gremios y organizaciones de base le exigieron al intendente, Jorge Ferraresi, que revea su decisión.

Sonia Segovia está desesperada. Hace pocos días recibió una noticia que no esperaba. Por decreto, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, la dejó sin trabajo. Docente, con más de 20 años de experiencia, madre de cuatro hijos y único sostén de su familia, perdió el nombramiento que había conseguido en marzo antes de que empiece la cuarentena.

Como ella, otros 27 maestros de los Jardines y Centros Educativos Municipales corrieron la misma suerte. ¿La explicación? Por la suspensión de clases presenciales y el cierre de las escuelas, el Gobierno local dejó sin efecto las últimas contrataciones. La decisión generó un profundo rechazo de gran parte del arco político, gremios y organizaciones de base.

Al reclamo para pedir que "se dejen sin efecto las cesantías" ya se sumaron, entre otros, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), la CTA Autónoma, Tribuna Docente Multicolor, el Partido Obrero, y hasta concejales del Frente de Todos.

No es para menos. En medio de la situación actual conseguir otro ingreso es difícil. Aparte, en todo el país, rige el DNU presidencial 329/20 que prohíbe durante el tiempo que dure la emergencia los despidos “sin justa causa y por causales de falta o disminución del trabajo”

"La situación la verdad es rarísima. Sin ningún tipo de telegrama y aviso previo, a través de un decreto nos notificaron que quedábamos cesanteados de nuestros cargos. Aparte la norma es retroactiva al primero de abril, así que tampoco nos quieren pagar el mes que laburamos entero", comentó Segovia, docente del CEM N°125.

Durante 2019, la docente se desempeñó haciendo una suplencia en una escuela de Don Bosco. Pero, como usualmente sucede en estos casos, si la titular vuelve, la profesora que ocupa el cargo debe buscar otro trabajo. Eso es lo que Segovia tuvo que hacer.

"En marzo me llaman para participar de un acto público (en Avellaneda) y logro tomar el cargo con el puntaje que me corresponde. Me hacen todo el papeleo y empiezo a trabajar allí", comenta. Una semana después, se anunció la cuarentena en todo el país.

"Yo me quedé tranquila que por lo menos estaba con trabajo. Seguimos trabajando para llevar adelante la continuidad pedagógica, desde nuestras casas, con videos para lxs chicxs. Al tiempo me llaman para que vaya a cobrar el mes que había trabajado...Pero el martes 28 de abril nos notificaron que quedábamos cesados de nuestro cargo", agregó.

"Yo siempre apoyé la gestión de Ferraresi y sé que se está recortando desde el municipio de dónde sea, pero tocar el sueldo, la fuente de laburo, te deja a la deriva", comentó.

"Los docentes, cuando se nos termina un cargo, vamos a buscar otro, pero en este momento no tenemos esa posibilidad. Me siento totalmente desprotegida y con la certeza de que mañana no puedo salir a buscar laburo, ni en una semana, ni en un mes", señaló.

A Claudia y a Federico (que pidieron modificar sus nombres para no sufrir represalias) les pasó lo mismo. Ambos profesores de música desde 2017 en el Distrito, la noticia los dejó desolados. La suspensión del acto público, no solo los dejó sin ingresos, sino sin nada.

"A mí, por ejemplo, me fue denegado el Ingreso Familiar de Emergencia, tampoco puedo acceder a Programa de Incorporación Especial de Docentes en el marco de la emergencia sanitaria, y en la actualidad me encuentro sin ingresos", comentó Claudia.

Ante la noticia, los docentes empezaron a organizarse y están viendo dónde reclamar.

La CTA les extendió una mano. Mediante una carta firmada por la secretaria general, Hilda Cabrera, le central pidió al intendente que "revea el decreto a fin de no vulnerar los derechos estatutarios de los trabajadores de Educación Municipal de Avellaneda, ya que si bien el Ministerio de Salud ha suspendido temporalmente las clases, el ciclo lectivo continúa".

Segovia remarcó: "Es una situación súper triste para todos. Para muchos éste es el único ingreso. En mi caso y tengo 4 hijos y estoy sola. ¿Cómo hago para darles de comer?”.