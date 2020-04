El delantero de la Juventus no tiene su puesto asegurado y la posible llegada de refuerzos en su lugar lo acercan al club que lo vio nacer. Hoy está en el país junto a su familia. ¿Se queda?

En medio de la cuarentena, los rumores alrededor del próximo mercado de pases están a la orden del día y uno de gran relieve está ganando terreno.

Gonzalo Higuaín podría regresar a River para el próximo campeonato. Así lo dejó entrever el diario Tuttosport de Italia y comparando su situación a la de Carlos Tevez cuando pasó de Juventus a Boca. “Futuro en estilo Tevez”, tituló hoy Tuttosport sobre el posible regreso del Pipa.

El delantero de 32 años tiene dos grandes motivos para quedarse en el país. Ahora regresó para acompañar a su madre que afronta un delicado estado de salud y, por otra parte, en Italia no tiene asegurada su continuidad. El club está pensando en incorporar delanteros (suenan Mauro Icardi (Paris Saint Germain) y el brasileño Gabriel Jesús (Manchester City) por lo que le vendría bien liberar el cupo y reacomodar sus gastos.

En cualquier caso, todo dependerá también del “visto bueno” de Marcelo Gallardo y de las posibilidades económicas de River, desde ya muy alejadas a las que puede afrontar Juventus.

“Los hinchas (de River) conmigo siempre una fiera, una maravilla el cariño que me dan. Muy contentos de la época que vivieron. Me da muchísima felicidad que a Marcelo (Gallardo) le vaya así de bien como técnico porque me ayudó mucho cuando estaba en River, era muy chiquito yo”, dijo Higuaín en abril del año pasado en una nota concedida a ESPN. ¿Volverá?