Frente a la cuarentena, las vendedoras tuvieron que asesorarse, adaptarse y volcarse a páginas web y redes sociales para comercializar sus productos. Tres experiencias para compartir.

La llegada del Coronavirus cambió muchos aspectos de la vida cotidiana. El aislamiento hizo que comerciantes deban bajar sus persianas, pero ante la habilitación del Gobierno de vender de forma online, puerta a puerta, se volvieron a poner en movimiento, sobre todo en el rubro alimentos, indumentaria, moda y accesorios. Desde sus casas contestan mensajes, mantienen actualizados los contenidos y algunos preparan los envíos.

En el comienzo de la cuarentena, un 20% de los compradores de Mercado Libre, en categorías de consumo masivo y alimentos, fueron usuarios primerizos, siendo un claro indicio de la nueva modalidad. Tienda Nube, una de las plataformas de ecommerce más elegida de Latinoamérica, comparó una semana cotidiana con una atravesada por la cuarentena y notó un incremento del 100% en las ventas.

En Lomas, muchos emprendedores tuvieron que ponerse a punto con la tecnología para aprovechar este momento. Daniela Salvati creó hace varios años Fiona Moda, pero siempre se dedicó a la venta en persona, a través de su showroom ubicado en el centro de Banfield con ropa para mujeres. Pero ahora llegó el turno de inclinarse a la web www.fionamoda.com.ar. “Recién estoy empezando porque me tuve que asesorar, arranqué hace dos semanas y por suerte me está yendo bien. El movimiento se nota, pero es menos del habitual. Hay que estar muy enfocados y actualizar constantemente los contenidos”, agregó Daniela.

La lomense también notó que al reactivar la venta online tuvo muy buena repercusión de sus clientas: "Necesitan despejarse ante tanta angustia”. Daniela, en este tiempo de cuarentena, se muestra muy cerca de sus clientas, con vivos, consejos saludables, y un ida y vuelta clave para estos tiempos.

“Tuvimos la página inactiva durante mucho tiempo, sin uso, y la volvimos a reactivar a partir de la cuarentena”, contó Mariana Puentes, socia de Kawaii Green House, quienes actualmente venden macetas y ramos de flores secas por www.kawaiigreenhouse.com.ar y realizan los envíos a través de la mensajería Glovo. Rápidamente añadió que las ventas que están efectuando son apenas un 30% de las que llevaban a cabo normalmente y que sirven solamente para cubrir gastos.

Al ser consultados por las preguntas que reciben de los clientes, todos los emprendedores coincidieron en que la forma y la tardanza del envío y la modalidad de pago son las más frecuentes. En el caso de la venta de indumentaria y accesorios, también quieren saber cómo es el procedimiento en caso de devoluciones o cambios. Los pagos varían según el rubro y son con tarjeta de crédito en cuotas sin interés (con un crecimiento del 50% en las últimas semanas), tarjeta de débito, mercado pago y efectivo.

ASESORAMIENTO GRATUITO. En Lomas, Julia y Florencia Martínez Ciarlo colaboran gratis con emprendedores, los ayudan confeccionar flyers y listas de precios para publicitarse dentro de las redes sociales. Más de 200 personas ya las contactaron para poder lograr una correcta difusión online.

“Los que nos contactan son emprendedores pequeños y que recién comienzan con la comercialización online. Pero es cierto que lo que era un local ahora se convirtió en ventas por redes sociales, ya que todavía no tienen una estructura formada para hacerlo mediante una página web”, indicó Julia, diseñadora gráfica, una de las creadoras de Estudio Piul.

Así lo hizo la lomense Carolina López, quien decidió iniciar su propio emprendimiento llamado Dynamo Artesanal, con las redes sociales como principales vías de comunicación, donde vende hamburguesas vegetarianas libres de gluten: “Tengo dos hijos y vendo las hamburguesas de forma online porque no me quedó otra, me voy a dedicar a esto y por eso estoy enfocada en una buena difusión para que me vaya bien”.

VENDER PARA CUBRIR GASTOS. El restorán Tirifilo, ubicado en Adrogué, comenzó hace apenas dos semanas a recibir pedidos a través de su página web www.tirifilo.com.ar. “El restorán solamente funcionaba de forma presencial y ahora incursionamos con esta modalidad. Es más que nada para aguantar la situación y poder pagarles a los empleados”, indicó Nicolás Andrada, empleado del lugar, quien luego agregó que el delivery es propio o se puede encargar por la mensajería Rappi. En la página del bodegón se encuentra la carta completa, con variedades en pescados, mariscos, pastas y carnes.