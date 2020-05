El Burrito perdió la vida luego de un golpe en la cabeza y varios días internado. Estaba en San Martín, proveniente de Banfield. "El día que no pueda jugar más, ahí termina mi vida", había escrito tiempo atrás. Gabriel Ostanelli lo recordó en un día muy especial.

Este 14 de mayo se cumplen cinco años del fallecimiento de Emanuel Ortega, jugador de San Martín de Burzaco. En un partido frente a Juventud Unida, el defensor chocó su cabeza contra el paredón de una de las tribunas y fue inmediatamente hospitalizado.

Del Hospital Lucio Menéndez de Adrogué fue trasladado al Sanatorio Trinidad Mitre, en Balvanera. Después de 11 días, el Burrito, como se lo conocía en el ambiente del fútbol por llevar el apellido Ortega y ser de Jujuy, perdió la vida. Paradojas del destino, la partida de Ortega se produjo en la fecha que se festeja el Día del Futbolista.

A fines de 2014, Ortega, que fue incorporado a Banfied por el Gallego Gustavo Barreiro, firmó su primer contrato profesional con el Taladro. Luego fue cedido a San Martín de Burzaco. Pero llegó la tarde fatídica del partido con Juventud Unida. Al poco tiempo se abrió el debate de la inseguridad en las canchas del ascenso y la mayoría de los clubes comenzó a colocar las colchonetas en las paredes perimetrales de sus estadios.

Ortega sostenía que el fútbol era su vida. Y si no, recordar lo que había escrito en su red el 3 de julio de 2012: "Capaz no llegue a jugar profesionalmente al fútbol, o capaz sí, pero amateurmente, cuando voy a cada pelota voy a morir, cuando mis piernas dicen BASTA, mi corazón dice SEGUÍ. A diferencia de los profesionales cuando se me rompen los botines no los cambio, paso noches arreglándolo, pegándolo, para poder seguir jugando, porque es lo que amo. El fútbol es mi VIDA, no solo un pasatiempo, es el que me hace olvidar de todo, y por el que daría la vida. El día que no pueda jugar más, ahí termina mi vida".

A cinco años de su fallecimiento, recordamos a Emanuel Ortega 💚. Siempre en la memoria de la Familia Banfileña. pic.twitter.com/PRnqy7Gw3A — Club A. Banfield (desde 🏠) (@CAB_oficial) May 14, 2020

"Siempre presente en el corazón de todos los burzaqueños", escribió el club de Burzaco en sus redes sociales para su ex jugador. Por su parte, Banfield también le dedicó sentidas palabras: "Siempre en la memoria de la Familia Banfileña".

PALABRAS DE GABRIEL OSTANELLI. "Emanuel es un chico que fuimos a buscar a Banfeld, en momentos que estaba en la Reserva, nos ofrecieron ver algunos jugadores y en aquél momento con Cristian Ferlauto que era el técnico decidimos proponerle de venir a préstamo a San Martín ya que Banfield nos otorgaba esa posibilidad y vino a nuestro club a disputar el Torneo de Primera C", recordó el presidente de San Martín a La Unión.

"Tuvimos la mala fortuna de que en aquel día del partido contra Juventud Unida haber sufrido la desgracia de perderlo tras un empujón y un golpe que después derivó en el choque contra el paredón. Desde ese mismo día fuimos al hospital a acompañarlo junto a varios miembros de la Comisión Directiva. Nos pusimos en contacto con AFA y lo derivamos al Mitre, en Capital Federal", agregó Ostanelli.

EMANUEL BURRITO ORTEGA!!!

Siempre en nuestros corazones!! pic.twitter.com/rwx5IkhIrz — San Martín Burzaco (@SanMartinBurz) May 14, 2020

Por último, destacó cómo fue el contacto con la familia y cómo sigue su relación a la distancia: "Desde ahí arrancamos una búsqueda de la familia ya que no sabíamos donde estaban, nos comunicamos con una tía que estaba en Buenos Aires y de ahí con los padres. Me tocó contarles en ese momento lo que había sucedido y cual era la situación. Arrancamos una vigilia todos los días con mis compañeros de Comisión Directiva Damián Albarracín, Willy (Guillermo) Wilgen, Yanina Gallo y los compañeros de él de ese momento. Como a las 2 de la mañana nos informaron el deceso de Emanuel. Es un recuerdo muy feo en lo personal, y todos los que lo vivimos nos queda en nuestras cabezas. Siempre acompañando a la familia hasta el día de hoy. Hemos hecho un platea totalmente nueva y le hemos puesto el nombre de Emanuel Burrito Ortega. La promesa que le hemos hecho al cielo, a los padres y hermanas. Lo tenemos presente cotidianamente, una excelente relación con sus papá Manolo, su mamá Mabel, con Tatiana y demás hermanas, hemos viajado siempre que pudimos, este año no por la pandemia. Emanuel nos dejó un antes y un después en nuestras vidas. El antes era que no nos dábamos cuenta de las cosas que podían pasar, de la inseguridad, y después de modificar muchas para que sean para bien".

Por su parte, el arquero Federico Scurnik dijo: "Recordarlo de la mejor manera. En mi caso siempre trato de dedicarle algo, como un tipo de homenaje llevando su remera cada vez que me toca jugar desde el partido posterior a su fallecimiento. Y tratando de seguir luchando por mejorar las condiciones que en el caso de él lo llevó a ese accidente trágico. Siempre lo recuerdo, siempre está presente. Sigo jugado en el club, soy el único que permanece desde aquella época y cada vez que salgo a un partido o a un entrenamiento está el rincón donde sucedió el accidente y eso me lleva a tenerlo siempre presente".