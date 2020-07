El mediocampista no renovó su contrato con el Celeste y seguirá su carrera en Europa. “Me voy con la espina de no cumplir el objetivo de subir a Primera”, escribió en sus redes sociales.

Otro hombre importante para el plantel de Temperley dice adiós. Emanuel Ibáñez, mediocampista y habitual titular en el equipo de Perazzo, decidió no renovar su contrato en el Celeste y seguirá su carrera en el exterior.

Así lo anunció en las redes sociales con un extenso mensaje en el que mostró un agradecimiento y lamentó no poder dar pelea hasta el final por el ascenso a la máxima categoría. “Llegó el momento de despedirme de un club donde me abrió las puertas y me sentí muy feliz. Me voy con esa espina de no poder cumplir el objetivo de subir a primera pero se que los chicos que se quedan más los colegas van a pelear hasta el final y ojalá que puedan cumplir el objetivo que tanto deseamos”, explicó el volante.

En una larga lista de saludos, recordó “al cuerpo técnico, dirigentes, utileros, médicos y sobre todos al grupo que se formó que son maravillosos como personas. No hubo un día que me haya ido mal de ese vestuario. Gracias por hacerme sentir uno más de ese plantel y pasar buenos momentos. También agradecer al hincha y decirle que no me voy por la propuesta sino que se me dio la oportunidad de jugar en Europa y no la puedo desaprovechar. Y gracias al Club Temperley por el buen gesto que hicieron a Enzo la verdad que me pone muy contento porque si hay buena gente. Le mando un abrazo grande a la familia más grande del sur”.

En su paso por el Celeste, Ibáñez jugó 17 encuentros y anotó un gol. Había llegado de la mano de Cristian Aldirico un año atrás luego de jugar en Talleres de Escalada, pero encontró su mejor nivel con Perazzo. Hoy, frente a un fútbol argentino repleto de incertidumbre y ante una posibilidad en el fútbol de Europa, decide ponerle fin a su ciclo en el Sur.

VARIAS SALIDAS. La salida de Ibáñez se suma a varias más que obligan a la dirigencia a afinar el ojo para reforzar al equipo, aún sin saber que ocurrirá con la competencia en la B. En relación al equipo habitualmente titular, Perazzo perdió también a Gonzalo Asís, Fernando Alarcón, Sebastián Prietto, Mauro Cerutti y Nicolás Messiniti. Y a ellos se suman Mauro González, Roberto Brum, Lautaro Rinaldi, Nicolás Muscio, Marcos Martinich y Jhonny Da Silva.