El arquero del Milrayitas, que tuvo su debut oficial en el 2-2 ante Flandria, lamentó el resultado y dijo que se fue "mucha bronca" porque le llegaron poco y le anotaron dos goles.

En el empate 2-2 ante Flandria, el arquero Elías Fretes tuvo su debut oficial con la camiseta de Los Andes, pero su alegría no fue completa. “Estamos pagando muy caro los errores”, se lamentó el ex Tristán Suárez, amargado por los dos puntos que dejaron en el camino.

Fretes fue una de las figuras del Milrayitas en el último partido y además le contuvo un penal a López, uno de los goleadores del torneo, para redondear un buen estreno con la Milrayitas. A pesar de eso, no ocultó su malestar por el resultado. “Si bien me sentí bien en la cancha y me dio felicidad jugar mi primer partido, terminé con bronca porque me llegaron poco y me anotaron dos veces”, se quejó.

Al respecto, el arquero no ocultó sus emociones a pesar del empate y señaló que tenía “muchas ganas” de jugar su primer partido con el Milrayitas. “Trabajo todos los días para esto y por suerte el entrenador me dio una oportunidad”, remarcó.

Justamente, su presencia en el arco fue una sorpresa para el público en general, pero no lo fue para él. “Si bien no hablé con el entrenador (Juan Carlos Kopriva), me fui dando cuenta con el correr de la semana. De entrada me puso en el equipo titular y, de a poco, me fui mentalizando que iba a ser titular”, comentó Fretes.

Por último, el exarquero de Tristán Suárez dio precisiones sobre sus características y remarcó: “Me gusta jugar adelantado, soy un líbero más implica más riesgo, y siento confiado para hacerlo. En el club anterior lo hacía bastante y corte muchas pelotas fuera del área”.