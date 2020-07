Eduardo Valdez tiene 43 años, es el responsable de la Sociedad de Fomento Roca y tras recuperarse de Coronavirus pide que se sigan tomando los recaudos para evitar los contagios. "No la pasé nada bien", aseguró en diálogo con La Unión.

Tras más de 20 días de aislamiento y ya con el alta médica después de padecer Coronavirus, Eduardo Valdez, responsable de la reconocida Sociedad de Fomento Roca de Temperley contó a La Unión su experiencia personal al sentir el virus en su cuerpo: "Quiero que tomen conciencia que no es una pavada, que lo pasé mal, por eso hay que cuidarse y respetar las medidas de higiene al máximo", dijo.

En un contexto donde los casos se multiplican, el referente solidario de Temperley aseguró que este es el momento donde los cuidados deben ser más estrictos: "No sé exactamente donde me contagié, supongo que fue en mi trabajo (es encargado en una empresa local), comencé con un dolor de garganta leve y luego fueron aparecieron más síntomas", señaló.

Eduardo tiene 43 años, no tenía ninguna enfermedad de base y aseguró que no es una persona de enfermarse. Por eso, le llamó la atención enseguida tanto malestar corporal.

"Llamé a mi obra social, me hicieron una videollamada con un médico que enseguida me dijo que me aísle de forma preventiva", relató y como los síntomas continuaron se acercó a la Clínica Ima para hacerse el hisopado correspondiente.

"Cuando comencé con los primeros síntomas y sin saber si era positivo decidí cerrar la sociedad de fomento después de avisar a las personas con las que había estado en contacto", contó sobre el espacio social ubicado en Senillosa 310, Temperley que en este contexto brinda viandas de alimentos a los vecinos más necesitados.

Dolor de garganta, fiebre, tos, mucho dolor muscular y de cabeza, fueron los síntomas que estuvieron más presentes en el cuerpo de Eduardo. "Los dolores de cabeza fueron muy intensos, me daba puntadas que no me permitían dormir y sólo podes tomas paracetamol. Fue muy feo porque después tuve gastroenteritis, muchas náuseas y fatiga. Me dolía todo el cuerpo y me daban ataques de tos".

Fueron tres días intensos de los más de 20 que tuvo que estar aislado. "Es necesario cuidarse porque yo no tengo ninguna enfermedad preexistente, soy joven y lo pasé mal. Por eso, desde que me pasó esto trato de difundir lo que se siente porque hay muchas personas que descreen o ya no se cuidan", manifestó.

Todos los días lo llamaban por teléfono desde el Municipio de Lomas para hacer el seguimiento de la enfermedad e hizo algunas consultas con los médicos por videollamada.

LA SOCIEDAD DE FOMENTO REABRIÓ. Tras unas semanas sin abrir por la situación de Eduardo y siempre pensando en proteger a los vecinos, este martes retornaron las ollas populares de los martes y viernes a partir de las 18.30 que se realizan en la puerta de la Sociedad de Fomento Roca de Temperley.

"Yo no volví todavía porque me tengo que cuidar. Si bien ya tengo el alta no puede exponerme demasiado porque mis defensas pueden estar bajas todavía", explicó Eduardo sobre su estado actual.

Antes de la reapertura, el Municipio se encargó de desinfectar todas las instalaciones de la sociedad de fomento de forma preventiva. "Ninguno de mis compañeros que colaboran en las ollas dio positivo así que por ese lado estamos tranquilos, pero igual tomaron todos los recuados y los seguirán tomando al máximo".

DONACIÓN DE PLASMA. Respecto a la posibilidad de donar plasma, Eduardo admitió que quiere hacerlo. Soy una persona que se dedica a ayudar y para mi sería muy importante aportar mi plasma para que alguien se salve o al menos no lo pase tan mal", dijo y añadió que ya averiguó y debe esperar unos días para hacerse los estudios pertinentes y corroborar los anticuerpos que creó tras padecer Coronavirus.

Para colaborar con alimentos para las ollas populares que brinda la Sociedad de Fomento Roca hay que acercarse los martes y viernes a partir de las 17 o enviar un mensaje privado en Facebook/Sociedad de Fomento Roca - Temperley. Instagram: @sociedaddefomentoroca20.