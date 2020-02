El técnico Luis Zubeldía manifestó que la Superliga es la prioridad, pero que afrontarán la llave contra Universidad Católica de Ecuador con toda la fe y la importancia que significa este torneo que el club supo conquistar en la edición 2013.

El plantel de Lanús no tuvo descanso el fin de semana, porque ayer retomó los entrenamientos con la mente puesta en el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana frente a Universidad Católica de Ecuador como local, el próximo miércoles a las 19.15, con el arbitraje del paraguayo Eber Aquino.

Así es que, después del empate del viernes sin goles en La Paternal, los jugadores trabajaron por la mañana del domingo en el Polideportivo del club. Los que jugaron ante Argentinos realizaron una sesión de recuperación, que incluyó caminata, trote, movilidad y flexibilidad. El resto efectuó una activación muscular con transferencia en campo, con rondos, reducido, sprint y aeróbico.

El técnico Luis Zubeldía remarcó que el objetivo primordial es la Superliga Argentina de Fútbol. “El torneo local sigue siendo la prioridad para nosotros. Debemos salir de una situación delicada que se originó en el 2017 y en el 2018, y hay que seguir saliendo. La vamos a jugar con toda la fe (por la Copa Sudamericana) y la importancia que significa, pero queremos enfocarnos en el campeonato”, manifestó el entrenador del Granate.

Lanús jugará el próximo domingo a las 19.40 ante Newell’s en Cabrero y Guidi, y por lo que se desprende de las palabras de Zubeldía, ante los ecuatorianos podrían haber cambios, por ejemplo, los retornos de Nicolás Pasquini y Matías Vera, que perdieron la titularidad hace dos fechas, más otra variantes que el técnico considere necesarias.

El rival, que es dirigido por Santiago Escobar, cuenta con tres argentinos en sus filas: los delanteros Bruno Vides (ex Lanús) y Nazareno Bazán (ex Vélez), más el mediocampista Manuel Insaurralde (ex San Lorenzo). El arquero Hernán Galíndez (ex Rosario Central) y el volante Facundo Martínez (iniciado en River, pero que hizo toda su carrera en clubes de Uruguay), son argentinos nacionalizados ecuatorianos.