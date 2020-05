Las personas que seguían una rutina diaria deciden adquirir elementos que les permitan seguir en movimiento durante la cuarentena obligatoria. Los comerciantes de venta online afirman que hay muchos pedidos, pero poco stock.

Los gimnasios llevan dos meses cerrados y quienes antes de la pandemia del Covid-19 entrenaban en ellos, tuvieron que buscar alternativas para mantener su salud y su estado físico. Por eso, muchos decidieron adquirir elementos que les permitan seguir en movimiento en sus casas.

Adriana Stavron tiene un local de equipamientos deportivos en Lomas (Apolo Deportes) y asegura que desde un principio comenzó a recibir consultas: "Los gimnasios tuvieron que cerrar antes de la cuarentena y esto generó preocupación sobre todo en las personas que están acostumbradas a seguir una rutina diaria".

Mancuernas, mat para yoga, colchonetas, set de bodypum, pesas, bicis fijas, cintas, bandas elásticas, discos, son algunos de los pedidos más frecuentes, aunque los comerciantes aseguran que falta stock.

"Hay poco material y mucho aumento en los costos. Esto dificulta también las ventas para nosotros y para los compradores", aseguró Stavron, quien vende de forma online y hace entregas por la zona mientras su comercio permanece cerrado.

Las consultas llegan de toda la región y en general hay un gran abanico en las formas de entrega.

Las bicis de spinning (fijas) también son uno de los elementos más pedidos, según contó Alfredo Balicerra, fabricante de las marcas Nitrec y High Performance: "Todo lo que se pueda usar en una casa se está consumiendo, nosotros vendimos mucho al principio de la cuarentena, pero ahora se tranquilizó un poco", detalló el fabricante que continúa haciendo envíos y vende a través de los canales online.

ALQUILER DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. Para los que no quieren gastar mucho o no tienen espacio en su casa como para tener por siempre equipamiento deportivo, algunos gimnasios alquilan kits de entrenamiento. El profesor de Educación Física Gerardo Gómez, de Ezeiza, que es responsable de Just Spinning Gym, explicó: "Somos uno de los sectores más perjudicados y decidimos arrancar con esta iniciativa que funciona muy bien y es la única forma que tenemos hasta el momento de generar una entrada de dinero".

Los kits que también incluyen bicis fijas, en caso de solicitarlas, se pueden mantener por un lapso de 15 días y se retiran y entregan sólo en el gym. "Se desinfectan todos los accesorios previa entrega y se pacta un horario para que no se junten los pedidos", señaló Gómez sobre la nueva forma de trabajo que comenzaron a implementar por el momento con alumnos del gimnasio y conocidos de la zona.

