El anuncio llegó a través de Matias Lemmens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, y alcanza a todas las categorías. También se suspenden los entrenamientos. La decisión se tomó conjuntamente con AFA, SAF y FAA.

El reclamo de los jugadores se hizo escuchar. El Gobierno nacional, a través del ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, decidió este martes la suspensión de todo el fútbol argentino a partir de este miércoles y hasta el próximo 31 de marzo.

El ministro Matías Lammens fue el encargado de anunciar la decisión tomada en conjunto con la Asociación del Fútbol (AFA) y la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) por pedido de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA). Así lo dejó en claro en el comunicado oficial y en las cartas dirigidas a los presidentes de AFA y Superliga, Claudio Tapia y Marcelo Tinelli, respectivamente.

“La decisión se lleva adelante tras recibir la preocupación de parte de Futbolistas Argentinos Agremiados y en consonancia con las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional referidas al COVID-19”, detalló el texto de la cartera encabezada por Lammens.

El ministerio de Turismo y Deportes también recomendó “la suspensión de los entrenamientos de los planteles de fútbol por el mismo período” y después del anuncio muchos clubes confirmaron la licencia de los futbolistas.

En tanto, fueron suspendidos los tres partidos que estaban programados este martes: Gimnasia y Esgrima de Mendoza-Sarmiento de Junín (Primera Nacional); Muñiz-Centro Español y Claypole Deportivo Paraguayo (ambos de la Primera D).

La Superliga, a través de su vicepresidente segundo Marcelo Tinelli, también se pronunció temprano a favor de la suspensión del fútbol de la máxima categoría. “Estoy absolutamente de acuerdo que se pare el fútbol. Si antes no lo hicimos fue por normas del Ministerio de Salud, que entendía que a puertas cerradas se podía jugar”, se defendió.

El secretario de Agremiados, Sergio Marchi, remarcó la importancia de la decisión tomada “en conjunto” y expuso su malestar con la decisión de River Plate, que se negó a presentar equipo para el partido del pasado sábado ante Atlético Tucumán.

“No se pueden hacer las cosas de forma precipitada. Estamos todos en el mismo barco. En forma orgánica y como corresponde, tomamos la decisión con la conformidad de todos los jugadores. El jugador de primera división no es más que uno de primera C. River tiene las puertas abiertas para hablar y aclarar lo sucedido pero hoy no es lo más importante”, manifestó Marchi.

Por último, el titular del gremio de futbolistas confirmó que la reunión que iba a realizarse este miércoles en la sede de FAA con todos los capitanes fue suspendida, ya que con la decisión tomada “no tenía sentido” juntarse.