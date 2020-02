El fundador de una de las bandas más grandes del rock llega a la región por segunda vez en el medio de una gira por Latinoamérica.

Dave Evans, el primer vocalista de AC/DC, está realizando una gira por Latinoamérica y Miami, llamada El Maestro Rock Tour 2020. En una escala de este periplo, el viernes 6 de marzo tocará en La Maja de Adrogué. Allí repasará su material solista, un tema estreno y algunos clásicos de la banda de los hermanos Young. Antes de esta presentación, Dave dialogó con La Unión.

¿Cómo será el show en Adrogué?

-Será muy variado como suelo hacerlo en todos mis shows, temas de mi carrera solista, temas de mi época con AC/DC por supuesto como Rockin In The Parlor, Can I Sit Next To You Girl?. Este año incorporé Sunset Strip, un viejo tema de AC/DC de la primer época, que luego lo llamarían Show Bussines cambiándole la letra ademas del titulo, y algunos clásicos de la etapa de Bon Scott. Además tenemos clásicos como Baby Pleasse Don t Go y mi versión de The House OF Rising Sun que grabé para el álbum Judgement Day.

-¿Habrá alguna sorpresa?

-Estamos tratando de llegar con mi banda a poder tocar en vivo una canción reciente que terminé de grabar las voces en Buenos Aires, llamada Badass Boy, producida por el reconocido productor Jeff Silverman (que trabajó con Rick Springfield, The Allman Brothers, BJ Thomas, George Clinton, Paula Abdul, Prince y Stephen Bishop), esperemos poder llegar a tocarla sería la primera vez que suene en vivo.

-Es la segunda vez que te presentás en el país, en menos de dos años, ¿cómo te trata la gente de acá?

-Bueno, la gente en Argentina es fantástica, en todo Latinoamérica lo es, no tengo palabras para describir lo que se siente, pero la gente es muy cálida, hice muy buenos amigos aquí, nos hicimos amigos con El Turco (Turco Naim- actor y cómico) cada vez que vengo nos vemos, realmente Argentina fue y es muy importante para mi carrera. El show del año pasado o todos los shows de mi tour Lightning & Thunder 2019 fueron grandiosos, recorrí toda Latinoamérica y toqué con muchos músicos en algunos lugares exóticos como Aruba, una experiencia increíble para mí, y espero que este año se repita y podamos tener un show cargado de poder, energía, dinámica y convicción.

SU RECORRIDO POR UNA DE LAS BANDAS MÁS GRANDES DEL ROCK. Evans fue miembro fundador de AC/DC junto a Malcolm Young y Angus Young, quienes fueron formando la alineación original con la que debutaron en directo y grabaron sus primeros maxi singles y video clip, entre 1973 y 1974.

-¿Qué recordás de tu paso por AC/DC?

-Fue una experiencia que me cambió la vida y me elevó a mí y a la banda a un status nacional, con nuestros shows enérgicos y nuestro éxito instantáneo “Can I sit next to you girl ?”, primer single oficial que grabamos, y nuestros espectáculos agotados teloneando a la estrella estadounidense Lou Reed. Un increíble e impresionante lanzamiento de una banda nueva y muy joven. Tanto sucedió en esos 12 meses desde que todos nos dimos la mano y formamos la banda hasta mi partida de la misma. Me dio las experiencias para poder disfrutar de una carrera musical larga y gratificante desde entonces.

-¿Cómo continuó tu carrera después de dejar la banda?

-Nunca se detuvo, ya que no mucho después de cantar para la banda de Hard Rock Rabbit, firmamos con CBS Records y pasamos a la escena nacional poco después, y nuestros discos se publicaron en Europa, Japón y Australia. En años posteriores formé la banda, Dave Evans y Thunder Down Under, y lancé un álbum en “Reaction records”. Mi carrera desde entonces ha sido mayormente solo y he tenido alrededor de seis lanzamientos en los últimos 12 años, desde los cuales he recorrido el mundo interpretando canciones de ellos.

-¿Cuál es tu opinión de la escena actual del rock en el mundo?

-Mucho ha cambiado y la música rock ha sido virtualmente ignorada por los principales sellos de los Estados Unidos, pero la oportunidad a través de internet está ahí para que las bandas salgan y hagan que suceda, ellos tienen los contactos y el saber hacer.

MÁS INFO:

Dave Evans, viernes 6 de marzo en La Maja (Mitre y Macias, Adrogue), 21 hs, banda invitada, El Motor. Entradas, $700.