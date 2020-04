El ex Temperley juega en Deportivo Cuenca, localidad donde hay pocos infectados en relación a Guayaquil o Quito, donde "la gente ve cuerpos en la calle", afirmó.

Muchos futbolistas argentinos se encuentran en el exterior y como sucede en nuestro país, padecen la cuarentena por el Coronovirus. Uno de ellos, es el ex volante de Lanús y Temperley, que hoy se encuentra en Ecuador defeniendo los colores del Deportivo Cuenca.

Si bien en la zona en la cual reside hay pocos casos de personas infectadas, la misma aumenta respecto a Guayaquily la capital del país Quito, cuyas distancias más cortas son de 125.53 km. y 301.38km. respectivamente. En esas zonas, los casos van en aumento.

"Cada día que pasa se está haciendo difícil, en Cuenca hay pocos casos, pero en Guayaquil y Quito se están yendo y hay gente de Guayaquil que infectó a gente de Cuenca", explicó el jugador de 30 años nacido en La Plata e iniciado futbolistamente en el Granate.

Como en Colombia, que cerró sus fronteras, hay requisitos por parte del Gobierno que se deben cumplir a rajatabla. "Hay toque de queda y podes salir a la calle de 5 de la mañana a 2 de la tarde y luego necesitas un permiso", afirmó el ex Atlanta y Patronato, entre otros.

Pero lo más crudo que relató Mancinelli, que cumplió dos etapas como jugador de Temperley es la cantidad de muertes que se reportan día a día. "En Guayaquil la gente ve cuerpos en la calle, se ven galpones llenos de gente", dijo el volante del Expreso Austral.

Y añadió: "En Cuenca hay infectados y 10 muertos, en todo Ecuador hay 100 muertos y 2.800 infectados, lo que uno ve, es que hay gente infectada y no lo cuentan, a uno le tienen que decir la verdad".

Mancinelli se encuentran solo en Ecuador, país al que llegó luego de su paso por Patronato de Paraná el año pasado, ya que su familia no puede estar a su lado en estos duros momentos. "Me agarró solo, mi familia iba a venir en mayo. A nosotros el club no nos permitió viajar porque pensaban que esto iba a pasar rápido, que solo serían dos semanas. Y se cerró el aeropuerto". En Ecuador, hay al menos 500 argentinos varados.