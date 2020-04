El exdefensor de Banfield está varado en el país de Medio Oriente desde que se suspendió la actividad y no encuentra la forma para volver con sus seres queridos.

El defensor Sergio Vittor, de reciente paso por Banfield, se encuentra hoy en Arabia Saudita, a donde recalcó tras su paso por el Taladro, en medio de la pandemia del Coronavirus y no la está pasando bien, ya que se encuentra varado en este país de Medio Oriente y cuenta los días para regresar al país.

El experimentado zaguero central recaló en el club Damak, ubicado en Khamis Mushait, a más de 800 kilómetros de la capital Riad, y junto a los dos otros argentinos que se encuentran en aquel país (Leonardo Gil y Cristian Guanca) están buscando la forma para salir de Arabia Saudita y llegar a España, con el objetivo de tomar uno de los vuelos de repatriación que manda el Gobierno Nacional a distintos lugares del mundo.

“Estamos tratando de conseguir un vuelo privado desde Yedá, donde está Gil, hasta Madrid y ahí enganchar algunos de los aviones de repatriación, pero ahora los vuelos privados salen fortunas. A pesar de eso, los tres coincidimos en que la plata mucho no nos interesa. Ponemos lo que haga falta para irnos”, remarcó Vittor en una nota con La Nación.

El defensor vive solo en esta ciudad lejana de la capital de este país, donde reside en un complejo cerrado y habitado solamente por extranjeros, y desde el 11 de marzo que no sale de sus casa, fecha en se suspendió la actividad por esta pandemia que azotó el mundo entero. Además, por las fuertes olas de calor, la competencia –en caso de que se aplaque los contagios de COVID-19- se reanudará a partir de septiembre.

Por este motivo, el club al que llegó a principio de año –tras rescindir su préstamo con Banfield- lo autorizaron para volver, pero todavía sigue sin encontrar la forma de abandonar el país de Medio Oriente y volver al país. “En otra circunstancia lo pensaría, pero ahora no me importa: yo me quiero ir a la Argentina”, cerró el marcador central.