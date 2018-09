La entidad desde hace tiempo no recibe el pago de las prestaciones del programa Incluir Salud. A partir de esto, la atención de unas 400 personas con discapacidad corre riesgo.

A raíz de una deuda que el Estado nacional mantiene con el Cottolengo de Don Orione, el funcionamiento de la institución que atiende más de 400 personas con discapacidad corre riesgo. Los responsables sostienen que en estas condiciones se les hace “imposible” trabajar y denuncian que se están quedando sin recursos económicos.

El Cottolengo desde hace más de 80 años desarrolla un importante trabajo social en Almirante Brown y contiene a personas con discapacidad que no tienen familia o no cuentan con los recursos para cubrir todas sus necesidades. Se trata de una entidad de referencia en la zona Sur, más allá del estado en el que se encuentra en la actualidad.

La coordinadora de la obra, Beatriz Pérez, en diálogo con Diario Conurbano, denunció que les deben “siete meses de pago de prestaciones” del programa Incluir Salud. “Desde enero que no se nos paga (…) y se hace imposible pagar sueldos, cargas sociales, proveedores, medicamentos”, señaló.

A pesar de que la Justicia emitió un recurso de amparo en su favor, hasta ahora no tuvieron una respuesta positiva del Gobierno nacional.

Si bien la situación viene de larga data, los atrasos en los pagos comenzaron a profundizarse en el último tiempo, y la respuesta oficial que recibieron las autoridades es que la demora se debía a cambios en el sistema de facturación y la digitalización de los expedientes.

“Si los pagos siguen atrasándose, no se puede tener a las personas que están en el Cottolengo sin alimento, sin medicamentos, y las que vienen a trabajar ya no pueden venir si no cobran”, se lamentó la coordinadora.

Hasta ahora no encuentran una salida pese a que el programa es nacional y obligatorio para todas las obras sociales que deben darle cobertura a las personas con discapacidad.

“Entendemos que se hagan ciertos recortes pero no en una población tan vulnerable con discapacidad. No se pueden aplicar los mismos criterios que para otras áreas. Y no es solo a nosotros, porque hay 14 Cottolengos que están en la misma situación”, sentenció.