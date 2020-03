Desde este espacio de Lanús sostienen que el teatro “tiene una función social” y que la risa puede ser un buen bálsamo en estos días difíciles. Con guiones de Gonzalo Leones, participa todo el elenco estable.

Con guiones de Gonzalo Leones, desde la Casa de Teatro El Correo de Lanús suben a las redes sociales una serie de videos de corte humorístico, con la participación de todos los integrantes del elenco estable de este espacio.

Ante el aislamiento por el Coronavirus, compartieron videos con parodias de la cuarentena y también una serie titulada “Made in Lanús”.

“Ni bien surgió todo esto, en ningún momento pensé que iba a ser de 15 días ni lo pienso, pero me estoy preparando mentalmente porque puede ser de dos meses. Así como los doctores recomiendan que uno en su casa siga una rutina habitual, que se levanté a la misma hora, no dejen de bañarse, sí lo pensé con respecto a lo nuestro, que es actuar y tratar de seguir conectados a lo que es nuestra vida”, le comenta Gonzalo a La Unión.

Para los integrantes de El Correo, el humor y las expresiones artísticas son vitales en estos días: “Porque es nuestra vocación y no podemos vivir sin esto, el teatro es siempre una función social y ahora es mucho más importante. Sacarle una sonrisa a alguien es muy valioso”.

El Correo es un espacio teatral autogestivo, donde conviven varias disciplinas afines y complementarias. Es la Casa de Los Pipis y en muchas compañías teatrales, donde también se dictan numerosos talleres, se ofrecen obras de teatro y café concert.

También se plantearon sí se puede hacer humor con el Coronavirus y con el contexto que lo rodea y arribaron a una conclusión al respecto: “Cuando surgió todo esto, con un grupo de amigos se planteó si se podía hacer humor. Había gente que decía que había que escaparle al chiste, porque no genera conciencia. Para mí una cosa no tiene que ver con la otra, el grado de conciencia está, pero me parece que la situación es muy trágica para vivirla sin humor”, acota el actor.

En los videos que producen y postean en el Facebook del espacio adhieren a la premisa de la importancia que tiene el humor en días complicados.

“El humor nos salva, es como la risa en los velatorios, es como una fuga en el cerebro que nos revitaliza, sin humor estaríamos perdidos”, cierra Gonzalo.

SEGUILOS EN FACEBOOK. Casa Teatro El Correo