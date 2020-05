Desde el club se quejaron por las facturas “exorbitantes” que reciben todos los meses y que “no coinciden con el consumo de un club cerrado”. Y avisaron: “Las entidades barriales quedarán heridas de muerte”.

La llegada de la pandemia del Coronavirus provocó cimbronazo en todos los ámbitos. En las entidades deportivas, también. Y los clubes de barrios, que tiene sus puertas cerradas desde el inicio de la cuarentena, no escapan a esta realidad y son de los más afectados.

Entre ellos se encuentra el club Olimpia, una de las entidades emblemáticas de Lomas Oeste y que hace años brinda un espacio de contención para muchos jóvenes. Hoy, como la mayoría, está sufriendo este duro momento y, con mucho esfuerzo, se la rebusca para estar “al día” con todos sus gastos, más allá de “las facturas exorbitantes que no coinciden con el consumo de un club cerrado” que llegan todos los meses, comentó Emiliano Piaggio, actual miembro de la Comisión Directiva y expresidente de la institución.

“Las empresas privadas de servicios otra vez se aprovechan del momento. Son delincuentes que nunca pierden, aún a costa de clubes barriales que estamos siempre en la trinchera para incluir familias”, se quejó el dirigente de Olimpia, club integrante de la Federación de Clubes y Entidades Afines del Sur (Feceas), que mandó una carta a la Secretaría de Deportes a principio de mes para hacer visible la situación de los clubes barriales, en diálogo con Diario La Unión. “Por suerte existe este espacio que se va extendiendo a más instituciones barriales”, destacó.

En medio de esta denuncia, también dio detalles de cómo será la realidad de los clubes una vez que reinicie la actividad en el país y comentó: “Los clubes vamos a quedar heridos de muerte tras la pandemia y no está bien. En muchos casos somos el primer espacio en dar respuestas a la problemática de los jóvenes y las familias y vamos a necesitar una ayuda del Estado porque no sabemos cómo quedaremos tras tantos meses de cierre”.

El club Olimpia no escapa a esta realidad que viven las entidades barriales y, si bien hoy está al día con sus gasto, aún no saben cómo harán los próximos meses en caso de que esta situación se extienda. “Nosotros tenemos una concesión que es servicio esencial y eso permite que los ingresos se destinen en alguna medida para los impuestos. Lo que no sabemos es cuánto tiempo podemos seguir así”, subrayó Piaggio.

Y en esa línea, agregó: “El club no tiene empleados, pero en algunas actividades los profes cuentan mes a mes con un porcentaje del cobro de la cuota y eso es lo que hoy más nos preocupa porque no se puede realizar con la normalidad de siempre”, resaltó.

El dirigente, por último, remarcó que forman parte de la familia del Olimpia será parte de la “reconstrucción” del club cuando se termine el tema de la pandemia y concluyó: “Hoy no podemos exigirle que paguen la cuota porque el momento está complicado desde lo económico, pero no tengo dudas que nuestros socios y familias van a estar ahí cuando el club los necesite. Esa es una de las cosas que menos nos preocupa, sé que vamos a salir mejores y más unidos”.