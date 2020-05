La popular compañía canadiense está en bancarrota debido a que tuvo que cancelar sus espectáculos por el Coronavirus y tuvo que despedir a casi todo su personal.

El Cirque du Soleil atraviesa una complicada situación económica, con una deuda que ronda los US$900 millones y el despido del 95% de su staff, que se debe a la cancelación de 44 espectáculos que la compañía tenía en cartel en todo el mundo por la pandemia de Coronavirus.

El exmalabarista Guy Laliberté, quien en declaraciones a una radio canadiense aseguró que tiene "un buen plan" que le permitirá "traer de vuelta el fuego sagrado" a la compañía.

Precisamente, este fundador de la compañía había vendido sus acciones en la compañía en 2015, aspira a recuperar la empresa y realizar un salvataje.

"El Cirque du Soleil me ha dado tanto. Si puedo ayudar, estaremos allí", manifestó el ex socio fundador, quien, sin embargo, no dio detalles de la oferta acercada a la actual conducción.

Establecida en Montreal, la organización canadiense montó espectáculos que fueron vistos por más de 180 millones de espectadores con producciones presentadas en cerca de 450 ciudades en 60 países.

VÍAS ALTERNATIVAS. A pesar la crisis y la consecuente posibilidad de presentarse en público, el Cirque du Soleil se mantiene cerca del público en medio de la pandemia con la publicación en sus redes oficiales de varios de sus más recordados espectáculos.

El Cirque du Soleil puso a disposición del público en su canal de Youtube un extenso extracto de sus obras "Alegría", "KOOZA" Y “KÀ”, en lo que significó la tercera entrega de esta serie compartida por la compañía en medio del aislamiento obligado por la pandemia de coronavirus.

También siguen mostrando sus shows en televisión y el domingo 7 de junio a las 18. Film&Arts emitirá el “Cirque du Soleil: Luzia”.

Este espectáculo lleva a un México imaginario, como en un sueño, donde la luz calma el espíritu y la lluvia apacigua el alma. Con una serie surrealista grandes de sorpresas visuales y números acrobáticos impresionantes, trae al escenario varios lugares, caras y sonidos de México, tomados de fuentes tradicionales y modernas.

VIDEO: EL TRÁILER DE “LUZIA”