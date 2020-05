José "Boty" Peralta dio a conocer la noticia a través de una carta que publicó en la red social Facebook. "Puedo decirles que el tercer hisopado del virus dio negativo", escribió y además brindó su apoyo a uno de sus compañeros que continúa internado.

José “Boty” Peralta fue dado de alta esta semana convirtiéndose en el primer paciente de Cañuelas recuperado de Covid-19.

El chofer de ambulancia y bombero de la zona hizo pública su alegría a través de una carta que publicó en la red social Facebook.

"Hoy me encuentro en la obligación moral de decirles a todos ustedes mil millones de gracias por tanto afecto. El tercer hisopado del virus dio NEGATIVO", escribió.

Pero el alta, además de alegría personal, le provocó una sensación de tristeza por no poder cumplir lo que le había prometido a su amigo y colega Marcelo Barrena, aún internado en el Hospital Cuenca.

"No me siento bien, mucho menos contento porque le di mi palabra a mi compañero Marcelo Barrena que yo no lo iba a abandonar ahí adentro pasara lo que pasara", posteó el bombero respecto a su compañero y añadió: "Yo iba a estar a su lado hasta las últimas consecuencias, te lo prometí amigo y te fallé perdón... pero desde la dirección de ese hospital me prohibieron quedarme junto a mi compañero de batalla...".

Ambos son ambulancieros y estaban internados en el mismo hospital. Respecto al momento en que Peralta recibió la noticia que espera desde hace varios días expresó: "Cuando entran al cuarto y me dicen Peralta se puede retirar, ya que es negativo, lo miré a Marce y les digo noooooooooo yo no me voy se lo prometí a él.... es inexplicable la terrible angustia...".

Para concluir la publicación, el bombero agradeció a todos sus compañeros que lo apoyaron mientras que estaba internado y se refirió al Coronavirus en primera persona: "Covid-19 te gané sí te gané, pero no pienso gritar como lo había dicho hasta no ver afuera a mi compañero de 12 años de guardia".