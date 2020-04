Graciela Alfano, en pleno aislamiento social, conoció a un nuevo amor cuando vio desde su balcón a un elegante señor, que también estaba balconeando.

“Yo estaba en chancletas como cualquier señora, porque en casa soy un horror, y de repente encontré un señor flaco, alto, canoso, impecable, pantalón blanco, camisa celeste... me dije 'tierra tragame'. Me metí rápido, fui al baño, me maquillé y salí rápido haciéndome la diosa", dijo Grace.

Tras ese encuentro, siguieron hablando desde sus respectivos balcones y por WhatsApp, sin tener contacto en persona. ¿Concretarán un encuentro cercano después de la cuarentena?