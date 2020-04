Sin información oficial sobre qué pasará, crecen los rumores de que se darán por terminado los torneos en algunas categorías. La mayoría de los clubes quieren que se vuelva a jugar.

Mientras se prolonga el parate en el fútbol argentino y no se vislumbra una fecha concreta para su reinicio, muchos clubes del ascenso empiezan a preguntarse qué pasará con los torneos que se estaban llevando a cabo hasta que se decretara la suspensión de la actividad por la pandemia del Coronavirus.

Esa incertidumbre tiene hoy dos ejes concretos: los ascensos y descensos en cada una de las categorías del ascenso argentino. Y en ese contexto, las versiones sobre qué pasará son variadas, donde algunos pretenden que se den por finalizado los torneos y otros pregonan que complete la competencia.

Hasta el momento, en la Primera Nacional no hay información oficial al respecto, más allá de que el presidente de Defensores de Belgrano y de la Primera Nacional, Marcelo Achile, dijera – en diálogo con Solo Ascenso- que “la realidad me hace pensar que se va a suspender y así creo que va a pasar”.

En ese contexto, en la Primera Nacional, que está dividido en dos zonas, hay dos posibilidades: que asciendan los primeros de cada zona (Atlanta y San Martín de Tucumán) o los de mayor puntaje hasta el momento (San Martín de Tucumán y Defensores de Belgrano).

A pesar de eso, la mayoría de las instituciones no están de acuerdo con que el final sea de esa manera. Y así se lo dijo Sergio Gianturco, vicepresidente de Temperley, a este medio cuando empezaron a correr los primeros rumores. “Nosotros no estamos informados de nada. Son trascendidos, nada más. Temperley armó un equipo para pelear el campeonato y no me parece apropiado consagrar a dos campeones que no lo fueron. Este campeonato debe terminar”, remarcó el dirigente gasolero.

Una situación similar pasa en las demás categorías del ascenso, pero hay una diferencia: tanto la Primera B, la Primera C como la Primera D dividió su temporada en dos torneos (Apertura y Clausura) y tiene tres en condición de ascenso, como Almirante Brown (en la B), Cañuelas (en la C) y Liniers (en la D). Sin embargo, esto no está definido y también hay que ver qué pasa con el segundo ascenso de cada categoría.