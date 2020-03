“Lo de Cavani es un deseo y también un posibilidad”, remarcó Jorge "Patrón" Bermúdez, ídolo del Xeneize e integrante del Consejo de Fútbol de la institución.

Si bien no hay actividad por la pandemia del Coronavirus y no se habla de fútbol por estos días, Boca no pierde el tiempo, ya piensa en la próxima temporada y tiene a su primer apuntado para reforzar el ataque del equipo de Miguel Ángel Russo: el uruguayo Edinson Cavani.

El Xeneize, de esta manera, apuesta fuerte para potenciar el plantel, ya que de concretarse sería una de las bombas del mercado de pases, debido a que el uruguayo, actualmente en el PSG, es un atacante de renombre, ubicado entre los mejores del mundo.

En ese sentido, Jorge “Patrón” Bermúdez, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol de la institución, le dio sustento a los rumores y remarcó: “Lo de Cavani es un deseo y también un posibilidad”.

“Conociendo a Juan (Román Riquelme), conociendo a la distancia a Forlán y sabiendo la categoría de jugador que es Cavani, creo que podría ser muy pronto, ojalá sea pronto”, agregó el ex defensor del Xeneize, ídolo de la institución e integrante de la era dorada de Carlos Bianchi, sobre la posible llegada del uruguayo al club.

Por último, Bermúdez se mostró ilusionado con el arribo Cavani y consideró que, de concretarse, le dará “una gran mano” al equipo que comanda Miguel Ángel Russo.

“Ojalá que se dé para el beneficio del club, después de él y de todo lo que queremos conseguir. Es todo un profesional, un hombre de la capacidad impresionante, nos daría una gran mano si viene a Boca. Yo creo que lo de Cavani no va a ser tanto de un mango más o un mango menos. Es un verdadero deseo y me parece que las señales son claras: él tiene ganas de jugar en Boca”, concluyó.