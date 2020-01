Agustín Sequeira y Luciano Garderes quedaron seleccionados y competirán este viernes en La Feliz en batallas de rimas e improvisaciones. Además, el festival contará con bandas y artistas de renombre.

Agustín Sequeira y Luciano Garderes son dos raperos lomenses que representarán a la localidad este viernes en C-PIK, un evento artístico en Mar del Plata en donde participarán grandes bandas y personalidades de la música como Dante Spinetta, Massacre, Catriel y Paco Amoroso, entre otros.

El Festival de Cultura Urbana se desarrollará durante toda la jornada en el Club Once Unidos y contará con música, arte, puestos de comida y actividades para toda la familia. “Nos citaron temprano porque tienen que hacerse las rondas clasificatorias, la idea es llegar a 32 raperos”, contó Agustín sobre la competencia, que se dará con un formato de 1 vs 1.

Agus también explicó que no conocía el evento y que mandó su video con los requisitos para participar por la clasificación. “A los dos días, me avisaron desde la organización que había sido seleccionado para competir”, aseguró Agustín, mientras que Luciano agregó: “Se dio todo muy rápido, desde los 17 que batallo y es la primera vez que voy a viajar. Lo tomo como una experiencia importante en mi vida”.

“Me gusta rapear, me suelto mucho porque me siento cómodo. Creo que este evento va a estar interesante por la calidad de artistas que van a asistir”, dijo Agustín. Inmediatamente dejó en claro sus sensaciones al representar a Lomas: “Es importante tomar oportunidades en otros lugares y expandir este arte, siento cierto ‘peso’ por dejar lo más alto posible al lugar que me vio crecer y del cual vengo”.

El joven de 19 años, quien en 2019 salió victorioso en un concurso de Unicef, adelantó cuál es el objetivo personal en La Feliz: “Quiero dar todo de mí y tratar de ganar la competencia, sé que no va a ser fácil y en especial porque no somos locales”. A su vez, indicó que haber contado con la experiencia de rapear en distintos ambientes con una buena cantidad de público le servirá para “sacarse el nerviosismo rápidamente”.

Por su parte, Luciano sabe que este evento le servirá para poder saber en dónde está parado y cómo reaccionará ante la presencia del público. “Sea cual sea el resultado, va a ser positivo. Voy a tratar de estar tranquilo y mentalizarme en poder disfrutar de la oportunidad”, admitió.

Agustín, Live Free artísticamente, siente que no está muy lejos de conseguir lo que se propuso hace unos años, pero tiene muy en claro que la constancia es lo más importante para lograr las metas. Su compañero (LNG en el ambiente) dijo que, aunque no es conocido, subir a un escenario en Mar del Plata lo puede ayudar a seguir logrando objetivos personales.

Además de los artistas mencionados, subirán al escenario El mató a un policía motorizado, El kuelgue, Militantes del clímax, Barbi Recanati, Científicos del palo, Emme y 99 monos. Las condiciones están dadas para que C-PIK colme las expectativas de quienes asistan a disfrutar de las diferentes actividades. Agustín y Luciano saben que es una buena forma de demostrar, a través de las rimas y las improvisaciones, una de las pasiones que los unen: el arte es vida.