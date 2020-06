El defensor Luciano Lollo y el delantero Reinaldo Lenis tienen muy avanzadas las charlas con los dirigentes y, de no mediar inconvenientes, seguirán siendo parte del plantel del Taladro.

Con nuevo entrenador y en el inicio de un nuevo ciclo, Banfield retomará este miércoles con los entrenamientos a través de Zoom con miras a la recta final del año y Javier Sanguinetti, el encargado de comandar los destinos del equipo de ahora en adelante, está cerca de recibir dos buenas noticias: el sí de Luciano Lollo y del colombiano Reinaldo Lenis para continuar el club.

Las negociaciones con el marcador central y el delantero están “muy avanzadas”, según le informaron a Diario La Unión desde la cúpula dirigencial del Taladro, y por eso, de no mediar inconvenientes de último momento, serán piezas importantes de la nueva era que comienza. “Es casi un hecho, pero hasta que no firmen hay que ser reservados”, confiaron.

Estos dos futbolistas fueron puntales en la última temporada del equipo sureño y por este motivo se convirtieron en una prioridad para el nuevo cuerpo técnico, como así para la dirigencia, con miras al regreso de la actividad luego de que mejore la situación del Coronavirus. Y hoy, luego de varias charlas y negociaciones, todo parece más que encaminado para renueven su vínculo con la institución.

Los que ya sí resolvieron su futuro son el defensor Rodrigo Arciero y el mediocampista Jonás Gutiérrez. Ambos, que siguen recuperándose de sendas lesiones y tienen contrato vigente hasta hoy, llegaron a un acuerdo con la dirigencia para extender el vínculo y seguirán en el club. Los dos formarán parte del equipo que desde mañana comandará Sanguinetti.

En tanto, el que todavía no acordó su permanencia en el Taladro es el delantero Daniel Osvaldo, que fue tentado por Huracán, club en el que se inició como futbolista, y tiene una cláusula de salida a los seis meses. El entrenador ya se comunicó con el goleador, pero todavía no hay una definición al respecto.

LOS QUE NO SEGUIRÁN. Con Renato Civelli a la cabeza, hay seis futbolistas que formaron parte del plantel durante la última Superliga y no continuará en el club. Ellos son: Esteban Conde, Sebastián Dubarbier, Matías Moya, Junior Arias y Nery Leyes. Salvo el ex Atlético Tucumán, que sigue con contrato vigente y debe negociar su salida, todos terminan hoy sus vínculo con el club.