Brisa Río y Melanie Torales, jugadoras de Lanús, fueron convocadas a la Albiceleste de cara al Sudamericano que se disputará en el país en menos de 30 días.

El fútbol femenino de Lanús inició el 2020 con una grata noticia: dos futbolistas del primer equipo fueron convocadas para la Selección Argentina Sub20.

Se trata de la defensora Melanie Torales (una habitué en el último tiempo) y la arquera Brisa Río. Desde esta semana entrenan junto al grupo Albiceleste en el Predio de la AFA bajo las órdenes del entrenador Carlos Borrello.

En el horizonte aparece el Sudamericano que se llevará a cabo en San Juan y San Luis a partir del 4 de marzo, con dos plazas en juego para el Mundial Sub20 que se disputará en agosto en Costa Rica y Panamá.

Para Torales se trata de una experiencia repetida ya que había sido parte de la Selección Sub17 en 2018 y también había disputado los Juegos Suramericanos de Cochabamba (Sub20), además de haber entrenado con el equipo nacional durante 2019.

Para Río fue una sorpresa grata. “La verdad que no esperaba esta convocatoria. Gracias a dios se me está dando todo de a poco. Espero ser útil y cumplir las expectativas. Voy a dejar todo en la cancha”, valoró la arquera. Y, en esta línea, destacó el apoyo de la DT de Lanús, Karina Medrano. “Me ha ayudado muchísimo. Para mí es un gran ejemplo, me ayuda a corregir errores y nunca me deja caer. Me alentó y bancó siempre”.