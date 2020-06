Si bien hubo reuniones con comerciantes para buscar alternativas y posibles protocolos, aseguran que el centro comercial no está habilitado.

Durante esta semana, había circulado la información de que el Boulevard Shopping de Adrogué comenzaba este jueves a funcionar bajo la modalidad take away (o retiro por puerta, en este caso puerta de entrada, no del local). Sin embargo, el Municipio de Brown confirmó que si bien hubo charlas con comerciantes para buscar alternativas, el shopping "no está habilitado".

“Desde abril, el intendente Mariano Cascallares viene realizando reuniones con distintos sectores industriales, comerciales, de servicios, sobre cómo se los puede ayudar, dar asistencia, cómo aplicar protocolos. Pero no se habilitó el shopping”, remarcaron.

La información que circulaba hablaba de que las ventas se iban a realizar por mail y que los vecinos no iban a poder ingresar a las instalaciones ni pagar en efectivo. También, que en el ingreso, por la puerta principal, habría un stand de informes como punto de entrega de los productos. Pero este sistema, aseguran desde el Municipio, no está aprobado oficialmente.