Se escapó en el final. Después del esfuerzo hecho en el segundo tiempo, Jaguares no pudo con Chiefs y cayó por 30-27 en el estadio José Amalfitani, de Liniers. Al cabo del primer tiempo, la franquicia de Nueva Zelanda vencía 17-6.

Tras dos derrotas sufridas en su gira por Sudáfrica, el equipo de Gonzalo Quesada buscaba rehabilitarse en la séptima semana del torneo Súper Rugby, en el cual participan además franquicias de Australia y una japonesa. Ahora, el récord es de dos victorias y cuatro caídas.

Dos penales de Díaz Bonilla fue lo único que aportó Jaguares en los primeros 40 minutos. En el complemento, dos tries de Tuculet y Matera, con certeras conversiones de Díaz Bonilla pusieron el marcador empatado en 20 tantos. A ocho del final, apoyó Matías Orlando, y tras el acierto de González Iglesias, los argentinos se adelantaron 27-23.

Sin embargo, el empuje de Chiefs quebró la resistencia de Jaguares, que a un minuto del epílogo vio como se le escapaba el triunfo por el try de Tahuriorangi y el gol de McKenzie.

En la próxima fecha (5 y 6 de abril), Jaguares visitará a los Bulls de Sudáfrica, a los que les ganaron en la cancha de Vélez por la segunda jornada (27-12).

Síntesis

Jaguares: Mayco Vivas, Julián Montoya y Santiago Medrano; Guido Petti y Tomás Lavanini; Marcos Kremer, Tomás Lezana y Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli y Joaquín Díaz Bonilla; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente (c), Matías Moroni y Ramiro Moyano; Joaquín Tuculet. Entrenador: Gonzalo Quesada. Ingresaron: Pablo Matera, Santiago González Iglesias, Enrique Perietto, Nahuel Tetaz Chaparro, Felipe Ezcurra, Matías Orlando, Juan Manuel Leguizamón, Gaspar Baldunciel.

Chiefs: Aidan Ross, Nathan Harris y Nepo Laulala; Michael Allardice (c) y Mitchell Brown; Luke Jacobson, Lachlan Boshier y Tyler Ardron; Brad Weber y Marty McKenzie; Solomon Alaimalo, Anton Lienert-Brown, Tumua Manu y Sean Wainui; Damian McKenzie. Entrenador: Colin Cooper. Ingresaron: Samisoni Taukeianho, Angus Ta’avao, Te Toiroa Tahuriorangi, Taleni Seu.

Tantos PT: 5m. y 10m. penales Díaz Bonilla (J); 8m. penal McKenzie (Ch); 24m. try y conversión McKenzie (Ch); 33m. try de Manu convertido por McKenzie (Ch). Tantos ST: 2m y 29m penales McKenzie (Ch), 6m try Tuculet convertido por Díaz Bonilla (J), 16m try Matera convertido por Díaz Bonilla (J), 32m try Orlando convertido por González Iglesias (J), 39m try de Tahuriorangi convertido por McKenzie (Ch).

Los otros resultados: Hurricanes 8-Crusaders 32; Waratahs 29-Sunwolves 31; Blues 24- Stormers 9; Reds 13-Rebels 32 y Sharks 16-Bulls 19.