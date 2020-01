El futbolista italiano deja el Xeneize después de una expedición de seis meses en la que jugó poco. Un tema familiar en Europa desató la salida del jugador.

Un rumor que venía tomando forma en los últimos días se terminó de confirmar en la mañana de hoy: Daniele De Rossi dejará de jugar en Boca.

Tras seis meses y en medio de un conflicto familiar, el futbolista decidió ponerle fin a su paso por el Xeneize y regresar a su país. Allí, un tema relacionado a una de sus hijas (que no tiene que ver con la salud) lo obliga a permanecer en Italia y por eso no regresaría a jugar en Argentina. Además, dejará definitivamente la práctica profesional del deporte.

“No hablamos de detalles de volver a Italia o volver acá. Me dieron el tiempo que necesitaba. Esto es de Octubre, no de algo que pasó ayer. Me ofrecieron tiempo y ayuda pero no necesito ayuda, necesito volver a mi casa, y me despido del fútbol”, indicó en conferencia de prensa. Y agregó: “No hay nada que la ponga en peligro a mi hija, solo tengo que acercarme. Seguiré trabajando en el fútbol en Italia, no sé en qué rol. Pero máximo a 1 hora de avión, acá estoy muy lejos (de su hija)”.

En su paso por Boca acumuló pocos minutos de juego. Apenas siete partidos (cinco como titular) en un total de 166 días: no llegó a los 450 minutos con la camiseta azul y oro y marcó un gol, frente a Almagro, en la Copa Argentina.

El italiano tenía contrato hasta junio de este año e incluso había empezado a trabajar con el resto del grupo en los primeros días de entrenamiento con Miguel Ángel Russo a la cabeza. “Espero haber sido importante para haber abierto una nueva dirección para los jugadores europeo, y que si necesitan consejo, que me lo pidan. Llegar acá y vivir esta locura, hay que aprender que es algo que nunca disfrutarán en otro lado”.