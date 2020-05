La chica de Esteban Echeverría, promesa en el levantamiento de pesas, habló de los problemas durante la cuarentena y señaló que están “desconcertados” por no saber cuándo vuelve la actividad.

La falta de competencia en medio del aislamiento social y obligatorio es un rival al que un deportista nunca quiere enfrentar. Su cuerpo no está preparado para eso. Se entrena para luego competir, ahí nace su motivación. Y hoy, a más de un mes del inicio de la cuarentena, se hace difícil encontrar ese fuego sagrado.

Esto es lo que le pasa por estos días a la levantadora de pesas Abril De Cándido, una promesa de esta disciplina que ya puso su nombre en los torneos más importantes -como en los Juegos Panamericano de Lima 2019 (octava en la prueba hasta 55 kilos) y en el Mundial Juvenil de Fiji (octavo puesto en -59 kilos)- y hoy se las ingenia para no perder motivación en medio del parate de la actividad.

“Si bien llevo bien la cuarentena con los entrenamientos, me afecta un poco el hecho de la no competencia porque es muy difícil encontrar motivaciones. Y en este deporte, que es individual, uno necesita torneos para motivarse”, señaló la oriunda de Esteban Echeverría en diálogo con Diario La Unión.

Y en ese sentido, agregó: “El parate es algo que nos afecta porque cuando hay un torneo regional o internacional, la cabeza tiene un objetivo a corto plazo, una meta a la que llegar. Y eso no pasa ahora. Estamos medio desconcertados porque no sabemos cuándo volveremos a competir”.

A pesar de eso, y con ese fuego que tienen los deportistas, Abril le hace frente a la falta de actividad y entrena todos los días en doble turno en su casa, gracias a los elementos que se llevó del gimnasio y que utiliza todos los días, para estar lista para el regreso de la actividad. Pero hay un problema: no puede levantar el peso con el que habitualmente entrena. “Es un preparatorio menos intensivo, sin el peso que uso habitualmente, ya que si tiro la barra al piso puedo romper todo”, comentó.

#Lima2019EnTyCSports 🏋‍♂ Otra performance de Abril de Cándido en #LevantamientoDePesas, ahora levantando 90 kg. pic.twitter.com/ld8QiMhlAk — TyC Sports (@TyCSports) July 28, 2019

Octava en el último Mundial Juvenil de Fiji y con presencia en Lima 2019, De Candido se había clasificado este año para el Sudamericano de mayores de Colombia, torneo que fue suspendido por la pandemia del Coronavirus. Y ahí se frenó su actividad.

“Durante el verano hice la pretemporada, venía muy bien, y estaba preparándome para el Sudamericano de Colombia cuando se suspendió todo. Ya había recuperado mi peso porque para Lima había bajado a 55 kilos y después me costó volver a mi peso (el de 59 kilos), pero ya estaba bien y se frenó todo”, comentó.

Por último, se refirió a su gran sueño en el deporte: participar de un Juegos Olímpico. “Si bien hoy no es el objetivo principal, me encantaría poder estar en Tokio ya que sería una gran experiencia y me serviría un montón. Esta postergación nos ayudará para poder prepararnos de la mejor manera”, concluyó.