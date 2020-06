La historia comenzó allá por 2002 y se convirtió en una obsesión. Este hincha atesora muchas casacas y otras prendas del club de sus amores. Su favorita es la del ascenso a Primera División, que tiene la firma de los jugadores del plantel.

Daniel Romero es hincha de Los Andes. Desde hace 18 años se transformó en coleccionista de camisetas de fútbol. Del Milrayitas, claro. En esos tiempos era un habitué en los entrenamientos del plantel, junto a otros pibes del barrio, y para él tener una prenda de sus ídolos era toda una tentación. Por eso, hacerse "amigo" de los jugadores era la perfecta excusa obtener el trofeo preferido y volverse a su casa con una sonrisa de oreja o oreja.

"Colecciono desde 2002, empecé medio sin querer ya tenía unas 10 más o menos", comentó en modo de anticipo a La Unión. "Empecé a juntar en los entrenamientos. Eso me salvó mucho. De chico iba seguido y eran otros tiempos. Se podía entrar sin problemas, eran abiertos para todo el público y ya nos conocían a mí y mis amigos", agregó.

Acercarse a los jugadores era el objetivo número uno. El siguiente paso era "manguear" la camiseta. "Nos hacíamos amigos de los jugadores entre comillas y sin exagerar ni mentir nos llevábamos tres prendas por semana. Los jugadores se copaban porque siempre éramos los mismos pibes y ligábamos medias, camisetas. Yo era el loco de las camisetas y shorts. Además tengo mucha ropa de utilería, más los pibes de la banda que también me daban. Pero de 2014 para acá cambió todo, algunas las compro, pero el 90% de las que tengo son de utilería", manifestó Daniel, que también maneja un colectivo de la línea 21.

Tener tantas prendas de Los Andes también le generó algún que otro disgusto en el ambiente familiar. "Llegó un momento en que estaba medio enfermizo y tuve problemas con mi ex señora porque no tenía lugar. Era una locura, camperones, conjuntos, y con eso me calmé. Hace años me dedico a las camisetas. Ahora salen dos por año, voy y me las compro. Fue complicada la pelea con la mamá de mi hijo. Ahora tengo todas las camisetas guardadas en cajas, pero teníamos un placard bastante grande", recordó.

Dentro de tantas camisetas, hay preferencias, ya sea por el diseño, la marca de la indumentaria, un momento soñado en la historia del club. ¿Cuál será la de Daniel? "Mi preferida es la New Balance del ascenso, tengo la 4 de (Germán) Noce. No tengo la suplente, la de color azul. Jamás se me cruzó en mi vida comprarla o conseguirla, me han querido vender la 5 de (Mauricio) Levato en ese tiempo a $30 y le dije que no porque yo empecé dedicándome a las camisetas titulares, solamente la Milrayitas. Pero de un día para el otro se me ocurrió juntar las suplentes y ahora debo tener más que las titulares. Desde que voy a la cancha me deben faltar pocas, me faltan algunas viejas, pero piden fortunas".

Y agregó: "Tiene una historia especial para mí por el ascenso conseguido a Primera División. Al equipo que conformó Jorge Ginarte y su cuerpo técnico, agradecido de por vida. Es algo que jamás pensé que íbamos a vivir. Guardo una firmada por los jugadores".

"Mucha gente me pregunta cuanto puede valer una remera. Yo no le pongo un valor a las camisetas. Tengo algunas que se han usado dos o tres partidos. Me han ofrecido una Nanque del 2004, en el segundo tiempo Los Andes salió a jugar con una de mangas rojas, cuello en V rojo y el escudo del club en el pecho sobre fondo blanco. La rechacé, pero era un buen recuerdo tenerla porque un coleccionista busca mucho esas cosas".

También reparó en el modelo Reusch de la temporada 2003-04: "Cuando se firma no estaban las camisetas listas, e hicieron un modelo alternativo azul con vivos blancos que estaba hermosa y tuve la suerte de conseguir el juego completo de short, camiseta y medias y los que la ven se vuelven locos. Conseguí para un amigo. También guardo la 8 de (Carlos) Netto, la 20 de (Sergio) Plaza, las dos del paso por Primera División".