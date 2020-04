El joven de San José iba a disputar en mayo el Mundial de Poomsae, pero la suspensión de la actividad complicó sus planes: si se realizan en 2021, no tiene asegurado su lugar.

La llegada de la pandemia del Coronavirus frenó la actividad deportiva en todo el mundo y, con ello, la realidad de los atletas. Y es que con la actividad frenada, los entrenamientos hogareños y en medio de un futuro incierto, los planes se modificaron por completo.

Damián Bruno, el múltiple campeón argentino de poomsae en la categoría Adultos 1 –la más competitiva de la especialidad-, lo está viviendo en carne propia. En mayo tendría que disputar en mayo el Mundial de la actividad (en Dinamarca), pero el mismo fue suspendido por la pandemia del Covid-19 y su realización es una incógnita, como así también la presencia del deportista de San José en dicha cita.

“Yo estoy convocado como titular para mi categoría para este año, pero si se mueve para el próximo, no sé si tendré ese lugar”, remarcó Bruno en diálogo con Diario La Unión. Y dio detalles de esta cuestión. “El problema surge porque, si se realiza el año que viene, varios chicos que hoy son titulares en la categoría juvenil subirán a la que compito y también van a querer ir, ya que previamente lo hicieron en las categorías menores, y seguramente tendré que competir con ellos para ir”, comentó.

La postergación de este Mundial trajo incertidumbre en el mundo del poomsae, debido a que todavía no hay una fecha para su realización. Hoy hay tres variables: la primera es que se realice a fin de este año, lo que le permitiría a Bruno ser el representante de Argentina en su categoría, la segunda es reprogramarlo para el 2021 y la tercera es suspenderlo y que se realice en 2022, la fecha estipulada para el próximo Mundial. Si se hace en 2022, Bruno no competiría en su actual categoría y pasaría a la de de 31 a 40 años. “Mi intención era cerrar este año en la categoría, ya que el año que viene no me iba a comprometer tanto porque no había pactado un Mundial”, resaltó.

En esa misma sintonía, el deportista de alto rendimiento del Municipio dio detalles de cómo lleva adelante la cuarentena y remarcó que entrena “un día por medio” porque señaló que es un “poco estresante” repetir la misma rutina todos los días en un mismo ambiente. Y detalló: “También lo hice para renovar las energías y no cansarme de la rutina, pero se hace largo y se baja el nivel de crecimiento, tanto técnico como físico. Esto es otra complicación”.

Dentro de todo esto, lo que más incomoda a Bruno es un tema central: la no competencia. Y por eso, sin vueltas, concluyó: “Siempre tuve una competencia importante por mes, a veces dos y otras tres, y eso me llevaba a estar siempre preparado, enfocado en esos torneos. Ahora hace dos meses que no pasa nada, no hay nada y por eso no tengo un objetivo claro en mi cabeza”.