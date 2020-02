Molina, Orellana, Armida y D’Aurizio, todos miembros del equipo del Municipio, se ganaron un lugar en el combinado nacional y dirán presentes en la prestigiosa Copa UANA.

Cuatro integrantes del equipo del Municipio de Lomas de Zamora fueron convocados para integrar la Selección Argentina y representarán al país en la Copa UANA, un prestigioso torneo que reúne a competidores de todo el continente americano. Y los elegidos son: Matías Armida, de 12 años, Santiago Orellana, de 14, Marcos D’Aurizio, de 16, y Luciano Molina, de 18.

Estos jóvenes nadadores, que nuevamente pondrán la bandera de la ciudad en lo más alto, consiguieron su lugar en el combinado nacional gracias a las buenas marcas que lograron en los últimos Campeonatos Nacionales y Campeonatos Argentinos. Y gracias a eso, dirán presente en este certamen que se desarrollará entre el 19 y 24 de febrero en el Natatorio Olímpico Panamericano de Lima, Perú.

“Tener cuatro nadadores dentro de la delegación argentina es algo muy importante, es un número a destacar y eso nos pone muy contentos, ya que son muy pocas instituciones las que tienen el privilegio de clasificar tantos nadadores para un campeonato de esta envergadura”, señaló Joel Fiumara, coordinador del equipo de natación del Municipio, satisfecho con el logro que consiguieron sus pupilos, a quienes entrena todos los días. Armida, además, es entrenado por Agustín Euseglio.

En este campeonato para chicos de 12 a 18 años, en el que participarán los 41 países de todo el continente, Argentina presentará 36 nadadores, 18 varones y 18 mujeres, y entre ellos se encuentran los cuatros lomenses, que viajarán a Lima con la ilusión de hacer un gran torneo y poner bandera del equipo en lo más alto. Y las competencias será en tres categorías distintas: 12 y 13 años, 14 y 15 años y 16, 17 y 18 años.

Pero no es lo único a destacar. Lomas de Zamora, además de los cuatro exponentes que competirán en la pileta, también tendrá representación en el cuerpo técnico, ya que Joel Fiumara, coordinador del equipo de Municipio, viajará a Lima, Perú, como entrenador del seleccionado nacional. Y el DT no ocultó su felicidad. “Es a lo que aspira cualquier entrenador, tanto en juveniles como mayores, y eso me pone muy contento”, destacó.

“Ya estamos armado la estrategia para que Argentina tenga la mejor representación y poder cubrir con la cantidad de nadadores que tenemos la totalidad de las pruebas para sumar la mayor cantidad de puntos posibles para la delegación. A eso apuntamos”, concluyó.