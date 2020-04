Agustín Rossi, Ezequiel Muñoz, Carlos Auzqui y José Sand fueron baluartes de la última campaña Granate. Cada situación es distinta, pero todos tiene ganas de continuar.

Se acerca junio, un mes clave para los clubes en materia de renovación de contratos. Con el fútbol parado por el aislamiento preventivo y obligatorio decretado por la pandemia del Coronavirus, los dirigentes están atentos a las resoluciones que tomará FIFA respecto de los vínculos que se vencen y hacen a la estructura de los planteles profesionales.

Todo es negociable es materia de estos casos. Por ejemplo, en Lanús habrá que trabajar en cuatro puntos específicos: el arquero Agustín Rossi, el zaguero Ezequiel Muñoz, el extremo Carlos Auzqui y el delantero y máxima figura José Sand. Todos claves para Luis Zubeldía.

Cada uno de ellos, a través de sus desempeños, han sido figuras clave en la última Superliga Argentina de Fútbol que tuvo al Granate como uno de los protagonistas, a pesar de la merma futbolística que marcó al equipo luego del receso estival. Lanús finalizó séptimo, a 12 puntos del campeón Boca, en puestos de Copa Sudamericana 2021.

Rossi está a préstamo de Boca, sin cargo y sin opción de compra. La idea es retenerlo, pero el club dueño de su pase primero tiene que asegurarse la continuidad de Esteban Andrada, requerido desde Europa, y Marcos Díaz, cuyo vínculo también finaliza en junio. El presidente Nicolás Russo ya habló con su par Jorge Ameal, y el tema está a resolverse.

"Nuestra intención es que siga con nosotros. Depende mucho de la transferencia de Andrada. Lo habló con Ameal y me dijo que todavía no lo habían analizado. Estamos muy conformes con él, pero más que nada depende de ellos. No tiene opción de compra. Es de Selección", argumentó Russo sobre el "1", que en enero de 2019 extendió por cinco años su contrato con el club Xeneize.

Muñoz llegó con el pase en su poder desde el Leganés de España. Dio la talla en un puesto que sufrió bajas importantes en los últimos tiempos. "Hay que ver que dice la FIFA, pero me gustaría que me compren. La dirigencia debe decidir", afirmó el ex Boca.

También se sumó para esta campaña Auzqui, que llegó al Granate procedente de River, pero en este caso con cargo y opción de compra. Antes había pasado por Estudiantes de La Plata y Huracán. Espero seguir mucho tiempo más pero sé que no depende de mí quedarme”, indicó hace unos el oriundo de Longchamps.

Y por último, el "gran problema" a resolver: Pepe Sand. El delantero está vigente, a punto de cumplir 40 años el próximo 17 de julio. La pandemia abrió un paréntesis en la decisión del goleador de seguir hasta diciembre o colgar los botines. Sus compañeros tratan de convencerlo para que continué por seis meses más y Nicolás Russo, si bien no esquivó el bulto, dijo que respetará la decisión del máximo artillero de la historia del club.