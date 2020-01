Iguazú, el Calafate, Usuahia, Salta, Jujuy y la Costa Atlántica, en menor medida, son algunos de los destinos en las casas de turismo. Aquellos que apuntan al exterior, optan por el Caribe.

Cuando se piensa en las vacaciones, automáticamente enero y febrero aparecen en la mente de quienes planean descansar luego de un duro año de trabajo o estudio, aunque el mes de marzo aparece como una buena opción, ya que resulta más económico. Las agencias de turismo locales dieron su punto de vista y coincidieron en que, en el plano nacional, Cataratas del Iguazú, el Calafate y Usuhaia, Salta y Jujuy y la Costa Atlántica son los destinos más elegidos, mientras que los que tienen la posibilidad de viajar al exterior se inclinan por el Caribe, Brasil o Europa.

Pero debido a la aplicación del recargo del 30% a las operaciones hechas con divisas extranjeras, que comenzó a regir el lunes 23 de diciembre, las ventas (en especial al exterior) se estancaron, por lo que no existe un destino marcado que encabece las ventas, ya que es muy variado.

“En nuestro caso, las ventas se mantuvieron estables si las comparamos con las del verano pasado”, aseguró Montalto, encargado de la agencia Damsol.

Teresa Bunda es la encargada de Lovelty Viajes (Colombres 300) y se dedica al rubro desde 1978. “Enero siempre se vende, mayormente la segunda quincena. Los cruceros a Brasil, con una duración de una semana fueron un boom y lo que más comercializamos, con un costo estimativo de mil dólares.”, detalló. Rápidamente agregó que hay operadores que ofrecen aéreos a muy bajo costo en fechas determinadas del verano, incluso en 2x1, por la acotada elección de fechas.

“Nosotros le sugerimos a los vecinos viajar a partir de febrero, ya que enero es el mes más caro. Los clientes eligen paquetes a Brasil o el Caribe, que duran una semana, o a Europa, de aproximadamente tres semanas. Iguazú, el norte con Salta y Jujuy, y Usuhaia con el Calafate son los destinos nacionales seleccionados”, indicó por su parte Salvador Montalto, encargado de Damsol, situada en Meeks al 200.

Analía Zampedri, dueña de Othamil Viajes (Loria 100), notó que las vacaciones mutaron y ya no se encasillan a enero y febrero, sino que marzo tomó un gran impulso, principalmente por ser más barato: “La gente se adapta al mejor precio y entendió que viajar fuera de temporada es redituable”.

En cuanto a las ventas, Bunda indicó que en el último tiempo fueron muy irregulares, sumado al nuevo impuesto que resulta confuso incluso para los encargados de vender paquetes a los vecinos: “Sacaron la ley pero no nos mandaron una reglamentación clara. Muchos operadores cobran el 30% y otros por el momento no”. Teresa explicó que lo que opta por hacer con sus clientes es advertirles de la situación en caso de no cobrarle el impuesto de antemano, o que lo paguen y en caso de que no se aplique, se les devuelva el importe.

“En nuestro caso, las ventas se mantuvieron estables si las comparamos con las del verano pasado”, aseguró Montalto, que igualmente coincidió con sus colegas y se mostró molesto por la falta de información de la nueva ley.

Por su parte, Zampedri hizo principal hincapié en la Ley del 30%, la cual “generó mucha incertidumbre en los vecinos, sumado a la inestabilidad del dólar”. Cuando se le consultó por las ventas, dijo que año tras año disminuye la cantidad de paquetes comercializados. “Lamentablemente, siempre fue más barato vacacionar en el exterior que en Argentina”.

Un viaje de cinco noches y seis días de enero a Mar del Plata, con viaje en micro y con habitación doble (incluye desayuno) cuesta $9.500 por persona, mientras que un viaje a Punta Cana en el mismo mes con aéreos y hotel all inclusive sale alrededor de dos mil dólares. “Si hablamos de Europa, España e Italia pican en punta”.

Para finalizar, el encargado de Damsol contó que indagan al cliente para saber sus gustos y necesidades, y así asegurarse de que el destino al que desean viajar sea el indicado: “Es la única manera de sobrevivir a esta profesión vapuleada y con tanta competencia”.