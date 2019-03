Boca le ganó a Banfield gracias a un claro gol en offside y el DT del Taladro afirmó que con ese fallo “cambió todo el desarrollo del partido”.

Banfield fue claramente perjudicado en La Boca. Una posición adelantada de más de un metro no fue advertida por el juez de línea Ezequiel Brailovsky y desde los 20 minutos pasó a jugar en desventaja ante el Xeneize.

Hernán Crespo puso el ojo en esta situación y alegó en tono interrogatorio “¿De qué sirve que el árbitro (Pablo Echavarría) se disculpe por un error?”, visiblemente ofuscado por la convalidación del gol convertido por Ramón Abila.

“Si me pidieron disculpas cuando les pedí explicaciones es porque reconocieron su error y lo bueno es que no lo hubiesen cometido, porque con eso cambiaron todo el desarrollo del partido, perjudicando a mi equipo, que hasta ese momento (18m, PT) era protagonista en la Bombonera”, argumentó el ex goleador de River y de la selección argentina.

“No quiero pensar en la mala fe, porque si no me debería dedicar a otra cosa, pero no se puede fallar en una acción ilícita tan clara, que facilitó la posterior tranquilidad del rival para jugar y desconcentró a mis jugadores”, prosiguió.

Crespo insistió con que sabía que “esto iba a suceder porque para jugar en este estadio ante Boca, el adversario debe dar más del 100% para superarlo, porque siempre hay algo que lo ayuda al local” y adujo que no lo decía por la derrota, reconociendo que “Banfield no jugó del todo bien como lo venía haciendo” si no que por la “forma injusta que ganó Boca”.