Marcelo Barrena estaba en el Hospital Cuenca Alta y ayer pudo volver a su casa tras recibir el resultado negativo de Coronavirus.

La familia del ambulanciero de Cañuelas, Marcelo Barrena vivió un momento que esperaba desde hace más de un mes porque al obtener el resultado negativo de Covid-19, el hombre fue dado de alta y ya está junto a sus seres queridos que lo esperaron 35 días que estuvo aislado en el Hospital Cuenca Alta.

Barrena estuvo internado 35 días en el sector de pacientes con Covid-19 del Hospital Cuenca Alta. En un principio estaba junto a su compañero de trabajo y amigo José “Boty” Peralta, pero éste fue dado de alta antes que él.

Después de someterse a siete hisopados, el ambulanciero finalmente recibió este negativo que tanto esperaba para poder reencontrarse con su familia.

Barrena, ambulanciero del Hospital Marzetti desde hace 18 años, había sido internado el 3 de mayo luego de, presuntamente, contagiarse de su amigo, el doctor Héctor Bornes, quien murió víctima de Coronavirus o de su compañero de trabajo, José “Boty” Peralta.

Con ambos había tenido un contacto estrecho por la relación laboral que los unía, pero no se sabe exactamente si se contagiaron de este modo.

Cuando Peralta recibió el alta se lamentó muchísimo por "dejar a Marcelo en el hospital" y en aquel momento aseguró: "No me siento bien, mucho menos contento porque le di mi palabra a mi compañero Marcelo Barrena que yo no lo iba a abandonar ahí adentro pasara lo que pasara", posteó su amigo y añadió: "Yo iba a estar a su lado hasta las últimas consecuencias, te lo prometí amigo y te fallé perdón... pero desde la dirección de ese hospital me prohibieron quedarme junto a mi compañero de batalla...".

Hoy con la nueva realidad, los amigos van a poder reencontrarse sabiendo que ambos le ganaron al virus.

“Sin duda que sos un héroe porque la peleaste y estás a un paso de terminar con esta batalla contra el Covid-19, muchos días pero jamás bajaste los brazos, por tus hijas, por tu familia, por vos mismo. Orgullosas de vos, pasaste días tristes en los que más de una vez lloramos juntos. Ya faltan horas y estaremos juntos. Gracias por no haber aflojado nunca, por estar siempre bien para cada llamado, para cada mensaje. Te esperamos, sos nuestro ejemplo, el de ganar esta lucha” escribió su esposa Andrea Torrilla en su perfil de Facebook ayer por la tarde para anticipar la gran noticia y además subió un emotivo video con imagenes de su marido.

Pasadas las 19, Barrena fue recibido en su casa, con aplausos de familiares y vecinos que salieron ala puerta para darle la bienvenida.

Mirá el video: