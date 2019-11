La tercera etapa del programa impulsado por el Municipio de Lomas se está llevando a cabo en los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS), que reciben a adultos de 18 años en adelante que asisten a clase hasta tres veces por semana.

Los ejes fundamentales del Programa Lomas en Bici son garantizar la inclusión, fomentar el aprendizaje y generar hábitos saludables. El Municipio continúa con la tercera etapa de entrega de vehículos a estudiantes de distintos barrios.

“La iniciativa nació para los chicos de las escuelas primarias y se fue extendiendo a las secundarias, técnicas y ahora a los establecimientos de adultos para reconocer a los vecinos y vecinas que, sin importar su edad, toman la decisión de terminar sus estudios”, señaló el intendente, Martín Insaurralde.

Uno de los últimos encuentros se llevó a cabo en el CENS Nº452 (Centro Educativo de Nivel Secundario) de Lomas Centro, ubicado en la avenida Yrigoyen 9243, donde se entregaron más de 20 bicicletas. “Tanto en primarias como secundarias las reciben los mejores alumnos, compañeros o chicos que se hayan destacado por alguna razón. En este caso decidimos dejarlo en manos de la directora, el grupo docente y ustedes mismos, ya que nos hemos encontrado con muchas historias de vida y situaciones donde los mismos estudiantes, incluso los que tenían mejores notas, decidieron dársela a otro porque no falta nunca o superó una situación personal muy difícil como una enfermedad o el fallecimiento de un ser querido”, expresó el jefe de Gabinete, Guillermo Viñuales, quien encabezó la jornada y recorrió las instalaciones.

El CENS Nº452 cuenta con 21 cursos, de los cuales 15 funcionan en la sede, tres en el Sindicato de Trabajadores de Lomas y otros tres en Claypole. Unos 500 estudiantes cursan tres días por semana y tienen dos de tutoría, un sistema que se implementó a partir del año pasado y les permite concurrir al espacio para despejar dudas con respecto a algún contenido o recuperar una clase a la que no pudieron asistir. Con 34 años de historia, es uno de los primeros de Lomas.

“La mayoría son estudiantes de 28 años para arriba y tenemos una alumna de 79 que hizo la primaria de adultos y la recibimos hace tres años acá y es una de las mejores. En estos últimos años reivindicaron la educación para adultos, que estaba un poco perdida dentro de las distintas modalidades”, contó Elisabet Gasiewicz, quien es la directora hace diez años y se mostró muy emocionada “por este lindo gesto, reconocimiento y estímulo para que sigan viniendo a estudiar”.

el programa lomas en bici arrancó en las escuelas primarias y se fue extendiendo a los niveles secundarios, técnicos y adultos.

En su discurso, Viñuales remarcó que “la bicicleta es el medio de traslado más saludable, no contamina y representa el anhelo de los más humildes de poder trasladarse de un lugar a otro, y uno de los elementos que más faltan en las casas por la crisis que estamos viviendo”.

Luego habló sobre la importancia de continuar los estudios y de trasladar la experiencia personal para que no haya más deserción. “Tenemos relación con universidades, profesorados, escuelas municipales, así que no hay ámbito de estudio al que no puedan llegar”, agregó.

En estas semanas también hubo bicicletas para los CENS Nº454 y Nº459. Desde la Subsecretaría de Educación informaron que, una vez finalizadas las entregas a los ciclos de adultos, llegarán a las 10 mil entregadas durante el año.