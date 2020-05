La persona que dio positivo pidió mantener su identidad bajo secreto médico y se contagió de uno de los ambulancieros que continúan internados y en aislamiento por contraer el virus.

Un nuevo contagio de Coronavirus se confirmó en Cañuelas. Se trata del tercer positivo que se suma a los de los ambulancieros José “Boty” Peralta y Marcelo Barrena, ambos internados en el Hospital Regional Cuenca Alta.

Según la epidemióloga María Delia Pené, la persona que dio positivo y no quiso dar a conocer ningún dato de su identidad, tuvo contacto estrecho con uno de los dos ambulancieros.

Tras esta información, trabajan para identificar otros contactos y definir más aislamientos para evitar la propagación del virus en el partido.

Como el nuevo positivo no quiso que se diera a conocer ningún dato personal, no se sabe si se trata de un agente de la salud, bombero o particular.

Sólo trascendió que se habría contagiado de uno de los ambulancieros y que se encuentra en aislamiento en su hogar, sin presentar ningún síntoma por el momento.

Fuente: Infocañuelas.