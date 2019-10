La central sindical sellará su incorporación General del Trabajo, a 28 de su salida.

Con Alberto Fernández sentado en primera fila, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) conducida por Hugo Yasky anunciará este jueves su incorporación a la Confederación General del Trabajo (CGT), a 28 años de su salida de la central obrera.

La organización sindical deliberará mañana en el microestadio del club Lanús, con invitados como Hugo Moyano, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Palazzo, además de Fernández, quienes apoyan la necesidad de aglutinar en la mayor medida posible al movimiento obrero para terminar con la dispersión que signó la vida sindical de las últimas décadas.

La escisión de la CTA comenzó a gestarse en 1989 cuando el sector de "los Gordos", agrupado en la corriente interna Movimiento Sindical Menem Presidente (MSMP) cobró fuerza en la CGT y con ayuda del gobierno de la época logró el desplazamiento en la conducción de Saúl Ubaldini, que resistía al disciplinamiento de la central gremial detrás de las políticas económicas que impulsaba el presidente riojano.

El primer secretario general fue el estatal Víctor De Gennaro y lo sucedió el docente Yasky, quien alineó a la CTA a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Esta situación detonó la fractura de la central y la creación de la CTA Autónoma, bajo la conducción de Pablo Micheli, que mantuvo una postura crítica del kirchnerismo.

La resistencia al gobierno de Mauricio Macri volvió a juntar a Yasky y Micheli en un mismo frente sindical y ahora ambos apoyan la candidatura presidencial de Fernández.

Sin embargo, el dirigente estatal aclaró que, por ahora, no acompañará la disolución de la CTA en la CGT hasta que no haya garantías de que la conducción no recaerá en "Los Gordos".

"Estamos de acuerdo con la unidad pero no con amontonar, no nos convence que (el actual secretario general de la CGT Héctor) Daer fuera el que quede bien parado y termine conduciendo este proceso de unificación", resaltó Micheli en diálogo con AM 530.

"Los Gordos le allanaron el camino a Macri en los últimos tiempos. Ahora porque están cerca de Alberto (Fernández) y Cristina dejaron de ser funcionales a Macri, pero nosotros no nos olvidamos", avisó.

No obstante, Micheli también estará en el acto de este jueves por su buena sintonía con Yasky, y no descarta volver a la CGT en el caso de que fuera posible conformar un triunvirato en el que se reparta el poder de la central obrera.

El anuncio de la unificación de la CTA en la CGT será la señal de largada de un proceso que llevará su tiempo pero que coincide con la unidad de acción en contra del Gobierno de Cambiemos y a favor del proyecto político del Frente de Todos que encabeza Fernández.