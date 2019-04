En un partido apenas discreto, Talleres empató sin goles en Agronomía y a falta de tres fechas ya no corre riesgos con el descenso. Expulsados Franco Perinciolo y Luciano Arcuri.

Talleres de Escalada logró la permanencia en la B Metropolitana tras igualar en cero frente a Comunicaciones en Agronomía, en partido válido por la 35° fecha del torneo. En una temporada en la que el objetivo era clasificar al Reducido, el Albirrojo penó más de la cuenta.

El equipo de Gustavo Noto, a falta de tres fechas para el cierre, no pudo sacar ventajas del jugador de más que tuvo desde los 10 minutos por expulsión de Franco Perinciolo y en los 90 minutos estuvo más cerca de perderlo que de llevarse los tres puntos para Timote y Castro.

Si bien el partido no ofreció grandes emociones, el Cartero contó con las mejore situaciones para desnivelar, como una mala definición de Vera Piris en el arranque del complemento tras centro de Soria y otro remate del delantero que Cacace desvió con esfuerzo cuando se jugaba el adicional.

Talleres buscó mejorar con los cambios, pero le costó hacerse dueño del partido y es esporádicas apariciones frecuentó el arco de Yacaruso. Y sobre la hora sufrió la expulsión de Luciano Arcuri. Ya sin riesgos de descenso, las próximas tres fechas serán claves para lograr la mayor cantidad de puntos pensando en la próxima temporada. San Miguel, Tristán Suárez y Atlanta son los rivales.

La Síntesis

Comunicaciones (0): Germán Yacaruso; Hernán Ruquet, Federico Gay, Lucas Banegas y Sebastián Corda; Franco Perinciolo, Enzo Oviedo, Jonatan Soria y Santiago Tossi; Julián Rodríguez Seguer y Maximiliano Zárate. DT: Marcelo Franchini.

Talleres (0): Ezequiel Cacace; Luciano Arcuri, Ramiro Echeverría, Ariel Otermín y Alejandro Gómez; Maximiliano Laso, Gonzalo Suárez y Sebastián Villar; Maximiliano Badell, Ángel Prudencio y Agustín Gil Clarotti. DT: Gustavo Noto.

Goles: No hubo. Cambio PT: 26m. Lucas Vera Piris por Zárate (C). Cambios ST: 14m. Marcos Aguirre por Villar (T), 19m. Alan Mareco por Laso (T), 30m. Alexis Vaiani por Rodríguez (C), 34m. Nicolás Ricci por Badell (T) y 38m. Mauro Miraglia por Soria (C). Amonestados: Ruquet (C); Suárez, Villar, Arcuri y Cacace (T). Expulsados PT: 10m. Perinciolo (C) y ST 44m. Arcuri (T). Árbitro: Juan Pablo Loustau. Estadio: Alfredo Ramos.