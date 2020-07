El talentoso volante, que venía manteniendo charlas con el club, finalmente dio su palabra y se integra al plantel de Walter Perazzo. Refuerzo de calidad para lo que resta del torneo.

Dejó un buen recuerdo en su paso por Turdera. Dueño de un talento que muy pocos jugadores tienen, además de una pegada magistral. Los hinchas del Gasolero pedían por su regreso. Estuvo cerca en varias oportunidades. Y ahora podrán disfrutarlo nuevamente. Ariel Cólzera volverá a ponerse la Celeste, a pedido del entrenador Walter Perazzo.

El surgido en Boca tendrá su segundo ciclo en Temperley. Conoce la categoría y a los 34 años tiene mucho por entregarle al club, desde su experiencia y sabiduría. "Esta cerrado de palabra, pero ya está adentro del plantel", le confirmó Marcelo Alcobre, miembro de la Subcomisión de Fútbol a La Unión. El hincha de Temperley comienza a ilusionarse.

El deseo de volver al Sur siempre estuvo presente. Desde 2018, el chaqueño se encontraba en Sarmiento de Junín. Con el Verde terminó su contrato el pasado 30 de junio y después de resolver algunos problemas económicos vio la posibilidad de buscar nuevos horizontes, si bien el entrenador Iván Delfino quería que se quedara en el plantel.

Perazzo ya le había pasado una lista a los dirigentes, que de acuerdo al presupuesto le iban a conceder sus pretensiones. Cólzera estaba junto a otros nombres dentro de esos jugadores que el DT buscaba para romper el molde, que le diera ese "salto de calidad" en la ofensiva. Ya tiene su pedido. Será una pieza fundamental del engranaje del equipo para lo que se juegue, la continuidad del torneo o el Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. Temperley y Cólzera van tras ese gran objetivo, porque el volante ya sabe lo que es jugar con el Gasolero en la élite del fútbol grande de la Argentina.

Tanto Cólzera, como Gonzalo Vivas, Jonathan Fleita y Julián Marchioni ya se encuentran a disposición del cuerpo técnico y más adelante firmarán el contrato que lo unirá al club.

Por otra parte, la misma fuente consultada adelantó que el otro jugador de "renombre" que se manejaba como posibilidad de refuerzo no va a llegar. La referencia es para Fernando Brandán, que vistiera la camiseta de Temperley entre 2013 y 2016 y luego en 2018. El volante, de último paso por Villa Dálmine, no entra en la consideración del técnico. "No es factible, el técnico lo bajó, pero se encuentra manejando otras opciones", confirmó.