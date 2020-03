El músico portorriqueño suspendió su gira por distintos puntos de América latina y España luego de la pandemia declarada por la OMS.

Chayanne suspendió su gira "Desde el alma", que incluía shows previstos en Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia, República Dominicana y España, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara al coronavirus como pandemia.

El artista boricua, que iba a hacer escala en Buenos Aires, Mendoza, Rosario y Córdoba, emitió un comunicado en el que pidió a su público que "sigan las indicaciones de cuidado para evitar que el virus nos afecte; la prevención es muy importante".

"Mi público sabe que no me gusta posponer o cancelar conciertos, pero esta es una situación que va más allá del control nuestro y tenemos que cuidarnos todos, no sólo quienes estamos viajando permanentemente, sino el público que asiste a conciertos", señaló en el texto en el que aún no se informa la fecha en que serán reprogramados los shows.

La OMS declaró esta semana al coronavirus como pandemia y pidió a todos los países que tomaran las medidas necesarias para prevenir el contagio masivo, entre ellas, la suspensión inmediata de todos los eventos públicos.