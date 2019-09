La empresa de Jesús María, Cordoba, confirmó que no puede hacerle frente a la caída de las ventas.

A través de un comunicado de prensa, la compañía MWM Motores Diesel Argentina confirmó que cierra definitivamente a partir del 1° de octubre después de 25 años de trayectoria en el rubro en Jesús María, Córdoba. Quedan 100 familias en la calle.

Desde la empresa lamentaron que a pesar de varias iniciativas para impulsar la producción local de motores y componentes, las ventas cayeron y la situación parece insostenible.

“La impresión que me queda es la peor, pensábamos que íbamos a seguir aguantando. Trataremos de ver cómo continuamos, la vida sigue. La fábrica más allá que cierre se han portado bien con nosotros, pero me voy triste”, dijo uno de los delegados, Mario Soria.

Y el operario Sergio Aramayo agregó: “Veníamos de mal en peor, lo que nos extrañó es que el gerente venía bien. Habíamos firmado un acta donde por tiempo indeterminado no podían tocar nada. La veíamos venir pero no pensábamos que era así”.