El entrenador de Los Andes habló de todo, dio precisiones sobre su proyecto en Los Andes y remarcó que tiene "los nombres" para reforzar el plantel. "Sabemos qué necesitamos", remarcó.

Con una idea clara, el entrenador Germán Cavalieri empieza a imponer su idea en el mundo Los Andes. Y de a poco, le da su impronta. Ya hizo el diagnóstico necesario, el trabajo de pre-producción y ahora, a horas de iniciar la pretemporada en Las Clavelinas, empieza a ponerlo en marcha.

El entrenador ya tiene planificado el trabajo de la pretemporada, enfocado en una puesta a punto en la que se mezcla lo físico y la pelota, y también definió qué refuerzos pretende, aunque no quiso dar muchas precisiones, ni de nombres ni de posiciones. También marcó que quiere "un trabajo en conjunto" con la Reserva y dio detalles del proyecto general que llevará a cabo en el club.

De todo esto, con seguridad y muy ilusionado, habló el flamante entrenador del Milrayitas en una rueda de prensa realizada tras el último entrenamiento previo a los que será el viaje al predio de Ingeniero Maschwitz, donde harán lo más duro de la preparación.

LA PRETEMPORADA. “Al ser tres semanas de entrenamientos, no puedo dedicarle una completa a lo físico. La idea es sumar la pelota desde el primer día y trabajar todo en conjunto, que es lo que te da la mejora física y la intensidad. Por eso, en Las Clavelinas, la intención es hacer tres triples turnos y dos simples, y modificar algunas cuestiones sobre la marcha, aunque el grueso ya está definido”.

LOS REFUERZOS. “Ya tenemos los nombres, pero hasta no tenerlos cerrados no puedo decir nada. No quiero que me lo soplen y tampoco quiero decir un nombre que después no puedo traer. Ya sabemos qué necesita el plantel, hicimos el diagnóstico correspondiente, y tenemos en claro lo que falta y lo que iremos a buscar. Nosotros presentamos una lista con características y pusimos cinco nombres, con el objetivo que en esos nombres estén las características que pretendemos”.

EL PLANTEL. “A todos los jugadores los teníamos analizados, más allá que el día a día te va sorprendiendo, te va encantando o desencantando, y esa es la realidad. Lo que nos deja conforme son las ganas y la predisposición de los chicos, que entrenaron con una intensidad muy buena. Y eso nos gusta. Cuando hay competencia, el grupo mejora y a eso apuntamos. Queremos dos jugadores por posición, en algunas tres, y que sea una competencia sana. La idea es trabajar con alrededor de 30 jugadores y guardar un cupo por si aparece alguna sorpresa que le pueda dar jerarquía al plantel”.

LA RESERVA: “Una vez que nosotros volvamos de la pretemporada, la Reserva trabajará al lado nuestro y eso será mucho más fácil para todos. La idea es que entrenemos en el mismo predio para que la comunicación sea mejor y se siga la misma línea de trabajo. Ese es un objetivo importante y por esto estamos viendo un predio que nos permita trabajar bien a los planteles”.

EL PROYECTO. “Es lo que más me interesó porque es serio y largo plazo, algo que no se ve en el fútbol argentino, pero soy consciente que los resultados apremian, y más en un club como Los Andes que está en una categoría que no merece estar. Y todo esto me genera una gran ilusión, mucha alegría, porque tenía ganas de estar acá. Y ojalá podamos cumplir los objetivos”.

LA IDEA DE JUEGO: “Todos los entrenadores copiamos cosas otros técnicos. En lo personal, me tocó trabajar con cuatro diferentes y de los cuatro saqué cosas, buenas para repetir y las malas para no hacer. Y esa es mi idea. No me caso con ningún sistema, ni con un entrenador. Hay que acomodar la idea al torneo que nos toca jugar y mejorar el campo de juego de nuestro estadio para buscar que la pelota vaya como tiene que ir, ya que eso nos da velocidad a todos”.