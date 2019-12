El arquero récord del Gasolero se refirió a la campaña en la primera rueda de la Primera Nacional, destacando que la derrota con Ferro no opaca el trabajo realizado. Por otra parte reconoció el esfuerzo de sus compañeros para revertir el mal inicio de campeonato.

La derrota del pasado martes frente a Ferro en el estadio Alfredo Beranger no opaca la gran campaña de Temperley en la primera rueda de la Zona A del Torneo de Primera Nacional. El equipo no respondió de la mano de Cristian Aldirico y con la llegada de Walter Perazzo evidenció una notable mejoría que lo llevó a pelear la punta, que pudo haber conseguido frente al elenco de Caballito. Pero el Gasolero no cumplió un buen partido.

Uno de los puntos altos de esta campaña fue el arquero Matías Castro, el hombre récord del arco de Temperley con 654 minutos sin recibir goles. “Pienso que hicimos un gran semestre, estamos a tres puntos de la punta y no hay que volverse loco. Esta derrota no opaca el gran semestre que tuvimos”, dijo el ex Unión de Santa Fe.

Del fondo de la tabla hasta la sexta fecha a este presente soñado de estar entre los protagonistas de su zona. Así transcurrieron los primeros 15 partidos.

"De mi parte felicitar a todos mis compañeros, la verdad que estoy muy orgullosos de ellos, de cómo supieron reponerse ante un mal comienzo de campeonato. Demostraron mucha personalidad y hombría”, destacó el “1”.

Castro no quedó satisfecho con lo realizado en el último partido y destacó los méritos del rival: “Más que nada en el primer tiempo, hicimos uno de los peores partidos desde que está Walter (Perazzo). Como quien dice nos pagaron con nuestro propio antídoto, ellos encontraron la ventaja y después supieron defender bien”, destacó el uruguayo.

Temperley cerró a un partido de distancia de Atlanta, Estudiantes de Río Cuarto (rival de la primera fecha de las revanchas en Turdera) y Platense. Con el Bohemio empató hace un par de fechas, a Platense le ganó y perdió con los cordobeses, todos como visitante.

Por su parte, Castro fue la segunda valla menos vencida de la Zona A con 12 goles, al igual Mitre de Santiago del Estero, solo por debajo de San Martín de San Juan que recibió 10. En la Zona A, San Martín de Tucumán tiene el récord de nueve tantos encajados, Defensores de Belgrano lo sigue con 10, Villa Dálmine 11 y más atrás Deportivo Riestra y Almagro 12.