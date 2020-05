La deportista de Monte Grande aceptó la propuesta del presidente David Altamirano, y una vez que se levante la cuarentena, estará abocada a todo lo que rodea a los torneos. "Para mí sería una gran oportunidad de crecimiento humano", dijo ante La Unión.

Carolina Franco, una de las muchas deportistas que debió interrumpir su profesión a causa de la pandemia del Coronavirus, también le puso un freno a una nueva iniciativa que tenía por delante y que iba a potenciar su carrera de cara al futuro.

La pesista iba a participar de un torneo clasificatorio para el Campeonato Argentino de Powerlifting 2020 a realizarse en Merlo, localidad de la provincia de Buenos Aires. Pero tampoco podrá dar comienzo -por el momento- a su nueva etapa para formar parte del trabajo de las actividades de AFCA (Asociación Fisicoculturista Argentina).

Si bien su último torneo fue en el año 2018, está capacitada para ejercer el lugar que le propuso David Altamirano, presidente de AFCA. "Tendría que acompañar en las actividades de la Federación, como los torneos que se realizaran, la fiscalización de los mismos, la difusión de todo lo que acontece de la asociación, premiación y demás cosas", comentó la deportista de Monte Grande en diálogo con La Unión.

Y agregó: "En esta Asociación ya hemos competido con mi papá años anteriores. Hace un tiempo recibí una llamada del señor David Altamirano y me comentó que me había elegido para formar parte de su equipo de trabajo. La verdad que me puse muy contenta".

La propuesta no ameritaba respuesta inmediata, pero Carolina vio que estaba ante una oportunidad única, que si era rechazada, tal vez no se volvía a presentar. "Me dieron tiempo para decidir si estaba dispuesta o no. Me senté, lo pensé y acepté su propuesta porque realmente me siento muy conforme con la Asociación, con sus integrantes, en la forma que llevan a cabo sus eventos y el buen trato hacia los atletas", explicó la estudiante del profesorado de Educación Física en el Instituto Superior Grilli de Luis Guillón.

Ante tamaña decisión, Franco dijo: "Por lo tanto para mí sería una gran oportunidad de crecimiento humano, un honor pertenecer ya que en su mayoría son fisicoculturistas de prestigio. Me dan la oportunidad de realizar el curso de juzgamiento de cada uno de los atletas en los torneos de los cuáles participan".

En tanto, la Asociación Powerrlifting Unidos de Argentina es presidida por Serafín Ángel De Simone. Allí, Carolina es siete veces campeona Argentina. En octubre de 2019 se consagró campeona Sudamericana, día en que logró el primer puesto en respectivas disciplinas: Bench Press y Deadlift y Fitness. Además, es Campeona Bonaerense en Mar del Plata y Subcampeona en Miramar, con el primer puesto de mejor posadora femenina.