Guillermo Sotelo se rompió los meniscos y recién volverá a las canchas en 2020.

Otra baja en Adrogué. El lateral izquierdo Guillermo Sotelo se rompió los meniscos y en los próximos días será intervenido quirúrgicamente. Es el tercer jugador del plantel con la misma lesión. Los anteriores fueron los delanteros Felipe Cadenazzi y Matías Linas, que recién volverán a formar parte del plantel en la segunda rueda del campeonato.

Con la lesión del ex Sarmiento, al entrenador Pablo Vico no le queda otra alternativa que volver a utilizar a Alberto Stegman en ese sector para el partido del sábado ante Defensores de Belgrano en el estadio Lorenzo Arandilla.

“No tengo más recambios, esto de las lesiones nos está complicando mucho. Es más, contra Tigre tuve que improvisar a (Elías) Contreras como delantero”, comentó el entrenador en diálogo con Diario La Unión.

Además, el Bigotón no podrá contra frente al Dragón con el zaguero Santiago Echeverría, expulsado el último fin de semana en Victoria. Tampoco sabe el técnico si tendrá nuevamente a disposición al central Ignacio Bogino, ausente en las últimas cuatro fechas por fractura de maxilar.

“Hasta que el médico no me dé la orden no sé si lo cuento. Bogino es titular en mi equipo, pero si no está al 100% prefiero no arriesgarlo. Veremos de acá al sábado”, confió el DT. En caso de no contarlo, el otro marcador central que tiene a mano es Fernando Cosciuc.