El volante reconoció el buen presente del equipo Millonario, líder de la Superliga, pero confía que con buen fútbol el Granate tiene chances de estar en la pelea. Mientras aguarda por su convocatoria, también se refirió a su salida de San Lorenzo.

Fernando Belluschi fue el primer refuerzo de Lanús en este mercado de pases. El experimentado volante llegó al plantel de Luis Zubeldía para dar ese salto de calidad que todo equipo con aspiraciones necesita. Todavía está en proceso de ponerse a punto físicamente, ya que en el último tiempo convivió con varias lesiones.

A la espera del partido con Godoy Cruz, del próximo domingo a las 19.40 en Cabrero y Guidi, Belluschi entrena a la par de sus compañeros buscando entrar en la primera convocatoria de Luis Zubeldía y ganarse los primeros minutos en cancha.

“Estoy muy contento. Es una nueva experiencia, una nueva casa. Me trataron muy bien desde que llegué y me siento muy cómo en Lanús”, dijo el jugador de 36 años.

Lanús es uno de los animadores de la Superliga Argentina de Fútbol. Con 18 puntos en juego, está a cuatro puntos del único líder, River, hasta ahora el equipo con más aspiraciones de llevarse el título, aunque en seis fechas todo puede pasar.

Sin embargo, el oriundo de Los Quirquinchos no baja la guardia y confía en sus compañeros para llegar con posibilidades a las últimas fechas: “River es el equipo que más chances tiene de salir campeón. Sabemos que es un equipo duro, juega bien al fútbol y es intenso. Nosotros tenemos que seguir haciendo un buen fútbol y no perderle la pisada porque tenemos la posibilidad de hacerlo”.

Además, el ex Newell’s y River, entre otros equipos, dejó de manifiesto que no se fue del equipo de Boedo como hubiera pretendido pero que entiende la decisión que tomaron. “Me hubiese gustado irme de otra manera de San Lorenzo, pero también entiendo las situaciones. Tuve la mala suerte de sufrir algunas lesiones inevitables, pero estoy tranquilo porque di todo y la gente me lo hizo sentir muchas veces”, finalizó.