Frente a las presiones por la vuelta del fútbol, la presidenta del Taladro se alineó con la AFA y destacó que cuando estén dadas las condiciones sanitarias en todo el país se tomará una decisión. Además habló del rol de la mujer y la relación con Claudio Tapia.

La presidenta de Banfield y vocal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Lucía Barbuto, se refirió a la problemática que originó la pendemia del Coronavirus que, entre otras cosas, suspendió los campeonatos de todas las divisionales. En ese sentido, la dirigenta aseguró que la salud es la "prioridad" y que la actividad regresará "cuando se permita" por las condiciones sanitarias.

"La AFA prioriza la salud, el fútbol volverá cuando se permita y tengamos las condiciones sanitarias correspondientes. Estamos cuidando la salud y cuando hablamos de ella es no solamente de nuestros futbolistas profesionales sino de cada empleado y empleada que se encuentra sujeto y sujeta a la apertura del club", argumentó Barbuto.

"La realidad es que con el escenario actual, con la circulación del virus en AMBA, los brotes que vemos en algunas ciudades del Interior y los consecuentes retrocesos de fases, es inviable regresar a los entrenamientos. Entendemos la ansiedad de algunos involucrados y por eso estamos los dirigentes para canalizar todo eso, frenar la pelota y pensar en frío para no tomar decisiones equivocadas, no queremos poner en juego la salud de todos y todas", describió la directiva.

También, la licenciada en obstetricia se refirió a los dichos del entrenador de River Marcelo Gallardo, que acusó a los dirigentes de hacer "un pacto" y no dejar practicar a los equipos del Interior, que representan en AFA alrededor del 20%. "Una lo entiende pero realmente en este momento no se puede volver. Para los directivos no es grato tener los clubes cerrados, con muchos compromisos que afrontar y casi sin generar ingresos como lo era antes pero como dijo Claudio Tapia priorizamos la salud", agregó Barbuto.

A partir de la reelección de Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino, Banfield logró insertarse nuevamente en la casa madre del fútbol argentino con la vocalía que recayó en la presidente del Taladro. "En lo personal estar en la lista de la AFA y poder llevar la mirada feminista es importante. Siempre tuve un gran diálogo con Tapia, me dio mucho espacio en el día a día, un apoyo real más allá de un cargo", destacó.

"Es fundamental el apoyo y el acompañamiento de los clubes en la lista de la AFA, más allá que cada quien puede tener miradas distintas, entendimos que lo importante es volver a la casa madre. Nos sentimos apoyados por Tapia que está en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas", valoró.

EL ROL DE LA MUJER EN EL FÚTBOL. Barbuto estuvo con el plantel del seleccionado femenino en el Mundial de Francia 2019, en el que el equipo consiguió sumar el primer punto de su historia, y además tiene espacio en la mesa del fútbol femenino de la AFA.

"La experiencia fue maravillosa, vivimos momentos únicos, con un grupo humano hermoso y me tocó ser parte de una delegación que me permitió crecer en mi rol de dirigenta deportiva. A su vez estamos formando un grupo de directivos jóvenes, que trabajamos en mucha coordinación y en AFA nos dan el espacio para desarrollarnos", rememoró Barbuto.

De hecho, sostuvo que es "clave" que los clubes les den espacio a las mujeres con diferentes herramientas y apoyó el cupo del 20 por ciento en las listas de River Plate.

"La noticia de que River dé un cupo femenino es maravilloso, me parece una buena noticia, lo vivimos de la misma forma que los hombres. Necesitamos tener la chance de demostrar, sea con cupo o no. Queremos participar, gestionar y jugar al fútbol. Lo celebro como herramienta después dependerá de cada institución", evaluó.

"Estamos trabajando un protocolo sobre violencia de género en el club, ya lo aprobamos en una de las primeras reuniones virtuales. Está disponible para todos los socios. Y nuestra idea es que todos los empleados, incluso los jugadores de fútbol, hagan capacitaciones y formaciones este año", adelantó.

Asimismo, puso el foco en la relevancia del rol social de los clubes. "Los clubes tenemos una actividad clave en la vida de las personas, en los barrios y ahora en la pandemia se visibilizó todo lo que hacemos día a día. Abrir un club es darle contención a muchas personas, es darles un espacio para que practiquen deporte, para que se los escuche, para la participación colectiva y para se hagan relaciones", describió sobre su institución que tiene 2.700 deportistas y un colegio con tres niveles educativos.

"Las chicas del área de género está en contacto con las socias por si sufren violencia en sus casas o donde sea; armamos un grupo de jóvenes voluntarios para cooperar con los adultos mayores asociados para comprarles lo que necesiten y también que tengan con quien hablar cotidianamente; y brindamos asistencia psicológica", concluyó.