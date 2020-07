La arquera de Lomas Athletic y de la Selección Argentina disfruta de un presente soñado. Tras el título en el Metro le llegó la convocatoria a Las Leonas. Afirmó que si bien Tokio 2021 está lejano, dejará todo en cada entrenamiento para conseguir un lugar.

Clara Barberi cerró una temporada extraordinaria con Lomas Athletic. El título conseguido en el Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped potenció a un plantel que venía de una larga sequía de campeonatos, para ahora transformarse en el más ganador de la historia.

Hace unas semanas, Las Leonas, el seleccionado argentino, volvieron a los trabajos en el CeNARD del barrio porteño de Núñez. Entre las jugadoras convocadas por el entrenador Carlos Retegui estuvo la arquera de Las Conejas, que ya había tenido un paso previo por la Albiceleste y que ahora busca afianzarse. "La verdad no lo esperaba, me sorprendió el llamado para ser sincera, pero muy contenta y agradecida por la nueva convocatoria, es una sensación muy linda volver a entrenar a la par de las mejores jugadoras del país", dijo.

Generalmente, cuando un jugador de cualquier deporte llega al punto máximo de integrar planteles seleccionados, lo hace por el buen rendimiento en su equipo. Pero Clara, en diálogo con La Unión, explicó: "No sé si esta convocatoria llega en mi mejor nivel, porque con esta cuestión de la pandemia fueron muchos días de inactividad y si bien una está acostumbrada porque hizo deporte toda la vida, cuesta volver. Si lo ponés por lo que fue mi rendimiento durante el año pasado quizá sí, me encontraba muy bien físicamente y creo que mucho más madura a nivel deportivo y personal".

El título obtenido en Lomas Athletic bajo la conducción de Fernando Ferrera fue un espaldarazo para las chicas, que volvieron a sentir esa sensación inigualable de sentirse las mejores, derrotando a San Fernando y GEBA en las instancias finales. "De seguro que fue algo importante, creo que lo que hicimos como equipo puso a varias jugadoras en el radar, y obviamente mi equipo también es parte de esta convocatoria. Si ellas no hubiesen hecho bien su trabajo, yo no hubiese podido hacer el mío. Es como un engranaje", enfatizó.

Agustina Albertario es marca registrada en la Selección. Luego se sumó Celina di Santo. Y María Emilia Forcherio , junto a Clara Barbieri , conforman el póker de Las Conejas que comparten la Selección. "Es la parte más linda, no solo somos compañeras de equipo dentro de la cancha sino que son mis amigas afuera también, y compartir esto con ellas no tiene precio. Dentro de la selección obvio que hay una competencia sana, todas se están ganando su lugar, esto no quita que haya súper buena onda y compañerismo en el equipo, pero tener amigas del club al lado lo hace menos difícil", dijo la dueña del arco de Lomas.

¿Cuáles son los objetivos de Las Leonas? En abril del próximo año la FIH Pro League. Y entre el 23 de julio y el 8 de agosto los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Creo que toda persona que ama cualquier deporte sabe que una cita olímpica es una locura y un gran sueño por cumplir, sobre todo en nuestro deporte que es la competencia máxima en la que uno aspira estar. Creo que el Juego Olímpico en hóckey es más importante aún que el mundial, a diferencia del fútbol. Literalmente estás en la élite del deporte mundial, te codeas con los mejores deportistas del mundo en todas las disciplinas. Sería mediocre decir que uno no sueña con eso o que le da igual", admitió Clara.

En ese sentido, agregó: "Hoy quizás en lo personal lo veo lejano, me queda mucho por crecer y mejorar, pero eso no quiere decir que no vaya a dar mi máximo para conseguir una plaza si está dentro de mis posibilidades. Considero que no hay mejor lugar donde aprender y superarse que entrenando al nivel más exigente".