La idea es que los futbolistas puedan dialogar con colegas que hayan hecho el mismo camino en el Taladro. Javier Zanetti fue el primero y desde el lunes se sumarán jugadores del actual plantel.

En tiempos de aislamiento, las aplicaciones que proporcionan contacto visual sirven como punto de encuentro para los futbolistas. Este deporte y la soledad no maridan bien, por eso, en Banfield pensaron en estas alternativas para mantener motivados a las promesas de la cantera.

A través de la aplicación Zoom, coordinaron una serie de charlas y encuentros exclusivos para los jugadores de las Divisiones Inferiores. “Hacemos el mismo seguimiento que todos los clubes respecto al trabajo de entrenamientos pero desde la semana pasada estamos armando charlas con protagonistas y la idea es ir puntualizando encuentros por puesto, para que ellos puedan responder preguntas específicas”, contó Hugo Donato, DT de la Reserva y coordinador de las Divisiones Inferiores.

Desde este lunes, chicos de otras categorías tendrán charlas por posición. Así, por caso, grupos de arqueros hablarán con Facundo Cambeses este lunes; los defensores lo harán con Alexis Maldonado, el martes; los mediocampistas tendrán la chance de dialogar con Eric Remedi, Emanuel Cecchini o Nicolás Linares, el miércoles (aún por definir); y los delanteros podrán hacerlo con Agustín Urzi o Julián Carranza.

Javier Zanetti se prendió a esta iniciativa y en los últimos días fue parte de un encuentro con los jugadores de la Reserva. Durante un buen rato, los jugadores pudieron charlar con él, hacerle preguntas y pedirle consejos. “Las preguntas fueron muy ricas en todo sentido y se generó un diálogo muy interesante. Algunos chicos que son del puesto de Javier le preguntaron cosas específicas y también dio opiniones del estilo “quién le parecía que era el mejor 4”, o “si le fue fácil llegar a Primera”. Fueron pasando por distintos temas y Pupi mostró una disposición total y se brindó lo cual también es importante para los chicos y para nosotros”, contó Donato.

Así, por caso, consultado por la experiencia de la Reserva del Inter de Milán, Zanetti dejó una reflexión que fue valorada por los chicos. “Están a un paso de dar el salto a la Primera: tienen que saber que es fundamental la conducta, el respeto a la profesión. Entiendan que sin sacrificio no se obtiene nada. A la larga los que permanecen son los que se esfuerzan todos los días”, resaltó.

Y agregó: “Conozco mucha gente del fútbol que me habla bien de Banfield y del laburo que se está haciendo en divisiones inferiores y eso me pone muy contento. Es el club que me abrió las puertas para empezar en el fútbol grande y le deseo lo mejor”.